Caamaño celebra el fin de la huelga de O’Mega y agradece que se sume al acuerdo para reformar la Primaria

Una sanitaria muestra carteles de protesta durante una concentración en Vigo el pasado 10 de marzo Adrián Irago (Ep)

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reivindicó el acuerdo alcanzado este pasado martes con el sindicato O’Mega por el que desconvocan la huelga indefinida de médicos de Atención Primaria (AP), en marcha desde el 2 de marzo.

“Aquí tanto gana el sindicato como la Consellería, en el sentido de que el acuerdo reafirma y fortalece el que teníamos para reformar Primaria con otros sindicatos”, señaló. El responsable sanitario compareció este miércoles junto a la secretaria xeral técnica, Natalia Lobato, para dar cuenta del acuerdo de fin de huelga.

Caamaño prefiere no hablar de “cesiones” y sí de ganancia por ambas partes y celebró que O’Mega se sumase, finalmente, al acuerdo pactado en noviembre con otras cinco formaciones sindicales gallegas: CC.OO., UGT, CSIF, Simega y Satse.

“Lo importante realmente es la voluntad de diálogo. No me gusta hablar de cesiones porque no lo considero una cesión. La mejora de las condiciones laborales de los trabajadores no es una cesión. Creo que es una victoria de todos”, destacó.

Bases del pacto

Las bases del acuerdo, explicó, son similares a las del alcanzado en noviembre y que consiguió parar otra huelga en esas fechas, aunque existan “matizaciones como en todas las negociaciones”.

Una de esas “matizaciones” se refiere a las denominadas en el acuerdo de desconvocatoria como “agendas de absorción”, mecanismo para asumir la demanda asistencial derivada de la limitación a 30 de las agendas por profesional, y que deberá correr a cargo del Sergas.

La limitación de agendas deberá implementarse en su totalidad antes del 31 de octubre de 2026. Gómez Caamaño desgranó el acuerdo y citó los principales puntos: el compromiso de la reversión progresiva de la categoría de facultativo especialista en AP en médico de familia; “iniciativa ya en marcha debido a los acuerdos de noviembre y cuyo objetivo final es la reconversión total a finales de 2029”; y fijar antes de junio los nuevos criterios de cómputo de la jornada de PAC con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.

También que a partir de 2027 se revisarán los planes funcionales de los PAC a 31 de marzo de cada año “para evaluar la necesidad de incrementar el número de efectivos, teniendo en cuenta los recursos disponibles”, y la reducción del tramo para obtener la retribución de la jornada complementaria.

Por último, el acuerdo confirma la iniciativa de poner en marcha para el segundo trimestre de este año el acuerdo de voluntariedad incentivada para la realización de guardias en los PAC, así como la creación de nuevas plazas.

Por otra parte, el conselleiro animó a la CIG a adherirse a este acuerdo, recordando que es el único sindicato que falta y al que pide que lo haga “por el bien de los pacientes y los profesionales de la sanidad pública”. Finalmente la Xunta y la CIG no consiguieron llegar a un acuerdo y el sindicato mantendrá el paro convocado para este jueves.