Un camión pierde los frenos y cae al mar en el Puerto de Vigo

El camión perdió los frenos y acabó en el mar en Vigo EFE

Los servicios de emergencia estudian cómo sacar del agua un camión de considerables dimensiones que se precipitó al mar al filo de las diez de la mañana de este martes sin que el conductor sufriese ningún daño.

El conductor del camión ha salido ileso tras quedarse sin frenos, perder el control del vehículo y acabar cayendo al mar en la zona de Teis.

Tras notar un fallo en los frenos, acabó perdiendo el control del camión en una bajada y terminó cayendo al mar en una zona "poco profunda".

De esta manera, el camión habría acabado parcialmente hundido. Sin embargo, el hombre pudo salir por su propio pie, resultando ileso.

En la actualidad, los servicios de emergencia se encuentran en el punto para tratar de sacar el camión del agua. En concreto, hasta el lugar del incidente se desplazaron los bomberos, los servicios sanitarios 061, Salvamento Marítimo, la empresa de buzos Northcomdiving, el servicio de Guardacostas de Galicia, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Portuaria y personal de Medio Ambiente y Seguridad de la Autoridad Portuaria de Vigo.

Además, la empresa de lucha contra la contaminación Segem ha desplegado una barrera anticontaminación por precaución.

Testigos presenciales de los hechos han confirmado a Europa Press que el camión "arrasó" varios coches que se encontraban aparcados por su camino, dejando daños en "cuatro o cinco" automóviles.