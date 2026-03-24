Pedro Blanco pon en valor a aposta do Goberno por reforzar a protección social
O delegado resaltou a importancia das políticas públicas que permiten ás vítimas acceder a prestacións, manter a súa estabilidade laboral e reconstruír as súas vidas con autonomía
O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, puxo en valor a aposta do Goberno de Pedro Sánchez por reforzar a protección social como ferramenta clave “para que ningunha muller teña que elixir entre a súa seguridade e a súa independencia económica”. Fíxoo durante a inauguración da xornada sobre Medidas de Conciliación e Protección Social con Perspectiva de Violencia de Xénero, organizada pola Delegación do Goberno.
No acto, no que tamén participou o subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, o delegado resaltou a importancia das políticas públicas que permiten ás vítimas acceder a prestacións, manter a súa estabilidade laboral e reconstruír as súas vidas con autonomía. Neste senso, incidiu en que a protección social é “unha ferramenta esencial de liberdade” e que a conciliación tamén actúa como elemento de prevención e apoio.
Pedro Blanco subliñou que a violencia machista vai máis alá da agresión física e que afecta a ámbitos como o emprego, a saúde ou a estabilidade económica das mulleres. Por iso, destacou a relevancia de medidas impulsadas polo Goberno como a suspensión do contrato de traballo con dereito a prestación, os subsidios específicos ou a protección reforzada no acceso a prestacións sociais.
O delegado puxo tamén o foco na importancia da formación continua das e dos profesionais que traballan coa vítimas. “É fundamental seguir formándose, actualizándose e compartindo coñecemento para poder dar o mellor servizo posible e ofrecer respostas cada vez máis eficaces desde o ámbito público”, sinalou, explicando que este é o obxectivo de xornadas como a celebrada hoxe.
Durante a súa intervención, trasladou o seu recoñecemento á relatora da xornada, Marina Dobarro Caamaño, xefa da Sección de Incapacidade Permanente do INSS da Coruña, pola súa contribución á difusión de coñecemento especializado.
Tamén agradeceu o traballo da xefa da Unidade de Coordinación contra a Violencia sobre a Muller da Delegación do Goberno en Galicia, María Debén, así como o das xefas unidades de loita contra a violencia sobra a muller das Subdelegacións do Goberno, pola súa profesionalidade e implicación diaria nesta materia.
Do mesmo xeito, puxo en valor o labor das profesionais dos servizos sociais e dos Centros de Información á Muller, destacando o seu papel esencial no acompañamento ás vítimas e na garantía efectiva dos seus dereitos. O delegado concluíu reiterando o compromiso do Goberno de Pedro Sánchez coa defensa dos dereitos das mulleres e coa erradicación da violencia machista, subliñando que só desde a acción pública, a coordinación institucional e o coñecemento se poden ofrecer respostas eficaces ás vítimas.
Minuto de silencio
Antes do inicio da xornada, as persoas asistentes gardaron un minuto de silencio presidido polo delegado do Goberno en memoria e condena dos feminicidios de Silvia María, Tatiana, María Dolores, Mercedes e María Paloma e os crimes de violencia vicaria de Ainhara e Yaret. Pedro Blanco lembrou que “cada unha destas perdas é un ataque frontal aos dereitos e liberdades que gañamos, un paso atrás na igualdade”.
Neste contexto, o delegado reafirmou que o Goberno de España “non se vai dobregar” na loita contra a violencia de xénero e fronte a quen pretende negala ou minimizala. “Nestes momentos escuros, máis que nunca, temos que sacar forza e reclamar unidade a todas as forzas democráticas, administracións, colectivos, a cidadanía e as institucións, desde o convencemento que só así poderemos vencer as violencias sobre a muller”, concluíu.