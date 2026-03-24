Fesival de la Luz EC

Pablo Alborán, Nena Daconte y Chambao encabezan el cartel del Festival de la Luz 2026, que se celebrará del 28 al 30 de agosto en Boimorto.

El Festival de la Luz celebra su decimoquinto aniversario este verano, en una edición que ya tiene las entradas a la venta y que este martes ha visto la presentación de gran parte de su cartel.

El evento, que suma en sus quince ediciones más de 700 artistas que asisten de forma solidaria, contará con música electrónica, punk, cumbia, pop, grunge, flamenco-pop, cantautores, música de raíz gallega.

Los principales nombres del cartel son Pablo Alborán, Nena Daconte, Chambao, Repion, Boikot, La Bien Querida o Luar na Lubre.

También estarán Kris K DJ y De Lara DJ, una banda tributo a U2, Cómplices, Ráfaga, La Paloma, Treixadura, Budiño, Los Santiaguiños de Boimorto y las bandas de música de Salceda y Arzúa.

Como novedad estará la iniciativa Sílgaro, fruto de una alianza de cooperación entre varios grupos de desarrollo rural, que contará con artistas emergentes de música de raíz gallega, que en su repertorio van a interpretar una pieza ensayada e interpretada con colegios de primaria y personas mayores de la zona.

La promotora del evento, Luz Casal, ha recordado que el Festival de la Luz, que se celebra en su municipio natal, tiene "tres patas" que lo hacen "único": es benéfico, apuesta por la música y pone en valor el medio rural.

Sobre lo primero ha incidido en que sirve para "ayudar a los más débiles, a los más frágiles" y, respecto a lo segundo, ha enfatizado que "caben todas las manifestaciones artísticas musicales", con especial importancia de los artistas gallegos.

Sobre el medio rural, ha subrayado que el festival busca celebrar la importancia del campo en "una especie de romería que dura tres días".

"Para mí, formar parte del Festival de la Luz, es una de las cosas más importantes que hago en mi vida por muchísimas razones, por eso me siento orgullosa, feliz y creo que no dejaremos de hacerlo por muchos años", ha proseguido.

La cantante ha puesto en valor la trayectoria del evento, que suma quince años de experiencia en los que ha crecido a partir de una voluntad de apostar por la música, la solidaridad y el rural.

"Algo que fue una idea que no era muy sólida, que tenía muchos inconvenientes, pero entre todos hemos conseguido hacer algo único y ejemplar", ha agregado.

En el acto de este martes se han entregado los 111.075 euros recaudados el año pasado de forma benéfica y han sido para la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (104.075 euros), la Cruz Roja (3.000) y diferentes proyectos del municipio de Boimorto (4.000).

"Por una vez nos alejamos de Galicia y damos esta pequeña ayuda a otros lugares. La ocasión era indispensable y necesaria", ha concluido.