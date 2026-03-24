La compañía de telefonía R, entre las empresas más comprometidas de Galicia

La compañía telefónica R, entre las empresas más comprometidas de Galicia Cedida

La empresa gallega R ha vuelto a situarse entre las compañías más destacadas en sostenibilidad y responsabilidad social al figurar, un año más, en el Atlas Galego da Empresa Comprometida elaborado por Economía Digital.

El estudio, presentado en Santiago y que analiza a 80 empresas con una facturación conjunta superior a los 56.000 millones de euros, reconoce a aquellas organizaciones con mayor compromiso en ámbitos como el medio ambiente, las personas, el buen gobierno y el entorno.

En esta sexta edición, R ha logrado tres o más estrellas sobre cinco en cada uno de los ejes evaluados, lo que la sitúa entre las empresas gallegas con un compromiso más sólido y transversal. Destacan especialmente sus resultados en buen gobierno y entorno, con cuatro estrellas en ambos apartados, gracias a sus políticas éticas, su relación con el tejido social y su apuesta por la innovación.

También obtiene tres estrellas en medio ambiente, con medidas orientadas a la eficiencia energética y la reducción de emisiones, y en el ámbito de las personas, donde sobresale por sus condiciones laborales y la participación de los trabajadores en beneficios.

El director general de la compañía, Alfredo Ramos, subrayó que este reconocimiento sitúa a R entre las firmas más comprometidas de Galicia, junto a referentes como Inditex, ABANCA o Gadisa, destacando un modelo empresarial “conectado con el territorio y centrado en la sostenibilidad y el impacto positivo en la sociedad”.