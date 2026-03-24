El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

José González inicia a axenda do seu primiero viaxe institucional a Venezuela

Redacción
24/03/2026 11:58
José González conselleiro de Emprego
XUNTA
O conselleiro de Empleo, Comercio e Emigración da Xunta, José González, iniciou este martes en Caracas a súa primeira viaxe institucional a Venezuela cun encontro de traballo co embaixador de España no país, Álvaro Albacete. A reunión tivo como obxectivo analizar a situación da colectividade galega nun contexto marcado pola complexidade política e social. 

No encontro tamén participou o secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda. Segundo datos do Instituto Nacional de Estatística (INE), a comunidade galega en Venezuela supera as 30.000 persoas, unha cifra que evidencia o peso histórico da diáspora no país. 

Durante a xuntanza, González destacou a importancia de reforzar o apoio institucional da Xunta e subliñou que a colaboración coa Embaixada de España resulta clave para garantir unha atención “próxima, eficaz e coordinada” aos galegos e galegas residentes en Venezuela. 

O conselleiro puxo en valor as distintas liñas de apoio social activas no exterior, entre elas as axudas económicas individuais destinadas a cubrir necesidades básicas e de atención sociosanitaria. Este programa beneficiou a máis de 12.700 persoas no país desde 2018, mentres que o prazo de solicitude actual permanece aberto ata o vindeiro 6 de abril. 

Así mesmo, lembrou a existencia doutras ferramentas como as axudas de emerxencia social, orientadas a situacións de especial vulnerabilidade, e salientou o papel fundamental das entidades galegas como rede de apoio á colectividade. 

A axenda institucional en Caracas continuará coa visita á Hermandad Gallega de Venezuela, onde o conselleiro coñecerá a Oficina Social e o Centro de Día, ademais de manter un encontro cos responsables das entidades galegas no país. A viaxe incluirá tamén a asistencia á estrea do documental Un pasaje de ida y de vuelta. Venezolanos y gallegos, prevista no Teatro Rosalía de Castro.

Te puede interesar

Detalle de una de las participaciones agraciadas con el Gordo de Navidad en Villamanín, León

Tres meses esperando para cobrar el 'Gordo': Villamanín inicia el reparto de 26,5 millones
EFE
Xoel López

El nuevo disco del coruñés Xoel López ya tiene fecha
Óscar Ulla
Pedro Blanco

Pedro Blanco pon en valor a aposta do Goberno por reforzar a protección social
Redacción
José González conselleiro de Emprego

José González inicia a axenda do seu primiero viaxe institucional a Venezuela
Redacción