José González inicia a axenda do seu primiero viaxe institucional a Venezuela
O conselleiro de Empleo, Comercio e Emigración da Xunta, José González, iniciou este martes en Caracas a súa primeira viaxe institucional a Venezuela cun encontro de traballo co embaixador de España no país, Álvaro Albacete. A reunión tivo como obxectivo analizar a situación da colectividade galega nun contexto marcado pola complexidade política e social.
No encontro tamén participou o secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda. Segundo datos do Instituto Nacional de Estatística (INE), a comunidade galega en Venezuela supera as 30.000 persoas, unha cifra que evidencia o peso histórico da diáspora no país.
Durante a xuntanza, González destacou a importancia de reforzar o apoio institucional da Xunta e subliñou que a colaboración coa Embaixada de España resulta clave para garantir unha atención “próxima, eficaz e coordinada” aos galegos e galegas residentes en Venezuela.
O conselleiro puxo en valor as distintas liñas de apoio social activas no exterior, entre elas as axudas económicas individuais destinadas a cubrir necesidades básicas e de atención sociosanitaria. Este programa beneficiou a máis de 12.700 persoas no país desde 2018, mentres que o prazo de solicitude actual permanece aberto ata o vindeiro 6 de abril.
Así mesmo, lembrou a existencia doutras ferramentas como as axudas de emerxencia social, orientadas a situacións de especial vulnerabilidade, e salientou o papel fundamental das entidades galegas como rede de apoio á colectividade.
A axenda institucional en Caracas continuará coa visita á Hermandad Gallega de Venezuela, onde o conselleiro coñecerá a Oficina Social e o Centro de Día, ademais de manter un encontro cos responsables das entidades galegas no país. A viaxe incluirá tamén a asistencia á estrea do documental Un pasaje de ida y de vuelta. Venezolanos y gallegos, prevista no Teatro Rosalía de Castro.