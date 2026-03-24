Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Fallece un vecino de As Neves en un incendio en su vivienda

Ep
24/03/2026 10:13
Hasta el lugar se trasladaron efectivos de bomberos, de Guardia Civil y del 061.
El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Un vecino de As Neves de 47 años de edad, J.A.L.P., ha fallecido en la mañana de este martes tras declararse un incendio en su vivienda en la parroquia de Taboadexa, en este municipio pontevedrés.

Según han informado fuentes de Emergencias, varios vecinos dieron la alarma sobre las 7.00 horas, alertando de que se estaba produciendo un incendio en una vivienda y de que podría haber una persona en el interior.

Los propios vecinos fueron los primeros en actuar para sofocar las llamas, y hasta el lugar se trasladaron efectivos de bomberos, de Guardia Civil y del 061.

Así, acudió hasta el punto una ambulancia asistencial con el médico de la zona, pero a su llegada el ocupante de la vivienda estaba ya fallecido.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Una patrulla de la Policía Nacional, en el lugar de los hechos

La Policía detiene a un empresario coruñés que empleaba a extranjeros con identidades falsas
Abel Peña
El ideal gallego

Fallece un vecino de As Neves en un incendio en su vivienda
EP
Breogán Park

Breogán Park tendrá uno de los mayores centros de trabajo flexible del noroeste de España
Lara Fernández
La escritora Silvia Salgado

Silvia Salgado | “La literatura siempre ha sabido dilucidar lo que no comprendemos”
Óscar Ulla