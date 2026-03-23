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Galicia

La Xunta y Ecoembes instalarán 1.450 nuevos contenedores en 75 ayuntamientos por "un modelo más eficiente"

Invertirán cerca de 700.000 euros para incorporar 1.100 unidades destinadas a residuos plásticos y 350 para papel

Ep
23/03/2026 13:39
Convenio Xunta y Ecoembes
Ángeles Vázquez destaca que esta medida forma parte de un plan para el impulso de la separación de envases en el que colaboran Xunta y Ecoembes
Xunta de Galicia
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La Xunta ha anunciado este lunes que, en colaboración con Ecoembes, instalarán 1.450 nuevos contenedores en 75 ayuntamientos de la comunidad con el objetivo de "avanzar hacia un modelo más eficiente y circular que facilite a la ciudadanía el reciclaje".

La iniciativa conllevará, según el comunicado del Ejecutivo autonómico, una inversión cercana a los 700.000 euros para incorporar a la red actual 1.100 unidades destinadas a residuos plásticos como bricks o latas y 350 para el papel y cartón.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha asegurado que "nunca dejará de tender la mano a los ayuntamientos" pese a que la gestión de los residuos sea de competencia municipal en un acto celebrado en Brión en el que ha estado acompañada de representantes comarcales y de Ecoembes.

Asimismo, ha detallado que el aumento de contenedores amarillos y azules, los referentes al plástico y al papel respectivamente, garantiza "un acceso más próximo y sencillo a los puntos de recogida".

Respecto a Brión, han informado de que este lunes les han hecho entrega de 155 unidades de residuos amarillas con una capacidad acumulada de 800 litros y 22 destinadas a papel que se traducen en 3.000 litros de volumen.

Con todo, la Xunta ha recordado que en enero firmaron un convenio de colaboración con Ecoembes que, hasta la fecha y conforme a su comunicado, ha supuesto un incremento del 26% en las retribuciones que reciben las corporaciones municipales en materia de gestión de residuos plásticos y de papel.

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