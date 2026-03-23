La Xunta y Ecoembes instalarán 1.450 nuevos contenedores en 75 ayuntamientos por "un modelo más eficiente"

Ángeles Vázquez destaca que esta medida forma parte de un plan para el impulso de la separación de envases en el que colaboran Xunta y Ecoembes Xunta de Galicia

La Xunta ha anunciado este lunes que, en colaboración con Ecoembes, instalarán 1.450 nuevos contenedores en 75 ayuntamientos de la comunidad con el objetivo de "avanzar hacia un modelo más eficiente y circular que facilite a la ciudadanía el reciclaje".

La iniciativa conllevará, según el comunicado del Ejecutivo autonómico, una inversión cercana a los 700.000 euros para incorporar a la red actual 1.100 unidades destinadas a residuos plásticos como bricks o latas y 350 para el papel y cartón.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha asegurado que "nunca dejará de tender la mano a los ayuntamientos" pese a que la gestión de los residuos sea de competencia municipal en un acto celebrado en Brión en el que ha estado acompañada de representantes comarcales y de Ecoembes.

Asimismo, ha detallado que el aumento de contenedores amarillos y azules, los referentes al plástico y al papel respectivamente, garantiza "un acceso más próximo y sencillo a los puntos de recogida".

Respecto a Brión, han informado de que este lunes les han hecho entrega de 155 unidades de residuos amarillas con una capacidad acumulada de 800 litros y 22 destinadas a papel que se traducen en 3.000 litros de volumen.

Con todo, la Xunta ha recordado que en enero firmaron un convenio de colaboración con Ecoembes que, hasta la fecha y conforme a su comunicado, ha supuesto un incremento del 26% en las retribuciones que reciben las corporaciones municipales en materia de gestión de residuos plásticos y de papel.