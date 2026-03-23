La Xunta inyectará este año 23 millones de euros extra en el sector del mar

Rueda y Villaverde, este lunes, tras la reunión del Consello da Xunta Lavandeira Jr (Efe)

La Xunta inyectará 22,7 millones de euros adicionales en el sector del mar durante este año como reacción a la mortandad masiva del marisco durante el invierno por el paso de un tren de borrascas entre enero y febrero.

De ello informó el presidente gallego, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior a un Consello da Xunta que acordó este paquete de medidas.

Avisó de que ahora comienza una “lenta” recuperación de trabajo continuo durante meses después de un período de lluvias “excepcionales”.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, expuso que se presenta un “conjunto amplio y coordinado” de medidas por una sucesión de borrascas con hasta 1.000 litros por metro cuadrado, lo que afectó “gravemente” a la mortalidad del marisco.

Pone de ejemplo que estas especies necesitan entre 30 y 35 gramos de salinidad por litro de agua, pero hubo “varios días por debajo de cinco gramos por litro” e incluso en algún momento “llegó a cero”. Sostuvo que se trata de un plan de medidas técnicas pactadas con el sector y que buscan la “sostenibilidad” del marisqueo.

Medidas

En concreto, 19,2 millones del total serán para las cofradías y entidades titulares de los planes de gestión. Se ofrecerá la posibilidad de firmar convenios bilaterales de colaboración con la Consellería do Mar en los que se detallará los proyectos de regeneración específica de recuperación de bancos marisqueros.

Incluirá una gestión “más ágil” de trabajos en momentos que sean necesarios, vigilancia de bancos, siembras y control de depredadores. Villaverde indicó que se remunerarán estos trabajos que se deben realizar, con carácter retroactivo desde el día que se suspendió la actividad extractiva y controles efectivos de las tareas.

También se van a compensar los gastos que deben realizar las cofradías. Paralelamente, habrá 1,5 millones de euros a la repoblación directa de especies. Las partidas se completan con dos millones para proyectos de biodiversidad marina.

Junto a esto, la conselleira do Mar también apuntó a una prórroga de los planes de gestión marisquera hasta 2029. Igualmente, reclamó al Gobierno central una modificación de la normativa estatal para mejorar la protección de los mariscadores y una exención de cuotas de la Seguridad Social a profesionales afectados.

Luz verde a Pladiga

Además, el Gobierno gallego dio también luz verde al plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) para este año que cuenta con un dispositivo integrado por 3.000 efectivos y la incorporación de 42 nuevas brigadas, lo que supone 168 personas más que el anterior.

Este plan, que será presentado el viernes en el Consello Forestal para su aprobación, incluirá una aplicación móvil para que la ciudadanía pueda avisar de cualquier incendio y enviar datos de geolocalización del fuego o facilitar vídeos y fotografías.

A nivel técnico se ampliará “en un 30% la red de videovigilancia”, con lo que se pasará de 180 cámaras actuales a 241, según explicó el mandatario autonómico, en su comparecencia ante los medios tras la reunión de su gabinete, en la que también destacó que la unidad de directores de extinción frente a los grandes incendios pasará de seis a 15 efectivos.

En cuanto a los medios aéreos, Rueda señaló que se dispondrá de cuatro más: dos aviones de carga en tierra y uno de coordinación, y un helicóptero pesado.

La contratación del avión para la coordinación se ha hecho por un importe de 3,7 millones de euros para los años 2026, 2027, 2028 e 2029, con posibilidad de una prórroga de hasta 18 meses.

La aeronave se suma así a los otros dos helicópteros de coordinación con los que ya cuenta el Servizo de Prevención e Extinción de Incendios. Sobre las medidas de prevención, Rueda aseguró que la Xunta ya está “trabajando” en ellas con la actividad de limpieza de franjas, a la que se han adherido “la mayoría” de los municipios, y espera que esta labor “sea de utilidad” de cara a la próxima temporada de máximo riesgo de incendios.