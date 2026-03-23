La Xunta adjudica los equipos de radiología para los servicios de radiodiagnóstico de las siete áreas sanitarias

Instalaciones del servicio de radiología del CHUAC Quintana

La Xunta, a través de la Consellería de Sanidade, ha adjudicado a la empresa Radiología S.A., el suministro de telemandos para los servicios de radiodiagnóstico de las siete áreas sanitarias por un importe de 1.455.146 euros.

A través de este contrato, se dotará a los hospitales principales de las siete áreas sanitarias de una sala de radiología especial que permite obtener imágenes dinámicas del cuerpo en movimiento, con ayuda de diferentes tipos de contrastes.

Los principales usos de estos equipos son las pruebas con contraste en urología (urografías y cistografías); la histerosalpingografía, para ver la permeabilidad de las trompas con contraste yodado; y las pruebas digestivas (estudios de deglutición, reflujo y tránsito gastrointestinal).

Estos nuevos equipos tendrán un funcionamiento completamente digital, lo que supone un gran salto tecnológico con respecto a los equipos actuales, especialmente en calidad de imagen, reducción de dosis y facilidad de uso.

Esta equipación se pondrá a la disposición del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, del Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, del Hospital Universitario Lucus Augusti, del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, del Hospital Montecelo de Pontevedra y del Hospital Público Álvaro Cunqueiro de Vigo.