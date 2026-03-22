'Sirat' se lleva el premio a mejor película pero 'Antes de nós' alcanza el récord de trece Mestre Mateo

Oliver Laxe recibe el premio a la mejor película de los Mestre Mateo EFE

'Sirat', la película de Oliver Laxe, ha obtenido el premio a mejor película en la XXIV edición de los premios Mestre Mateo, en la que 'Antes de nós', el filme de Ángeles Huerta, ha logrado hasta 13 galardones, igualando el récord histórico que tenía 'Dhogs'.

'Sirat' venía avalada por sus nominaciones al Oscar en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido y no ha habido sorpresas. La película de Laxe cierra el círculo y finaliza su viaje después de participar en diferentes premios y festivales internacionales y lo hace en Lugo, la casa del director.

"Qué broche rematar aquí", ha expresado Laxe al recoger un premio que ha dedicado "a los productores independientes de Galicia y de todo el mundo" y, en concreto, a Xavi Font.

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El filme sobre un padre que busca a su hija entre las raves de Marruecos ha sumado un total de tres premios. Además de mejor película, se ha impuesto en las categorías de mejor música original, para Kangding Ray; y mejor sonido, para Amanda Villavieja, que también fue nominada a los Óscars.

A pesar de no ganar en la categoría de mejor película, la gran vencedora de la noche ha sido 'Antes de nós', el largometraje sobre Alfonso Daniel Rodríguez Castelao y Virxinia Pereira que ha cosechado un total de trece premios entre las categorías artísticas y técnicas, igualando así el récord histórico de 'Dhogs', de Andrés Goteira, en los Mestre Mateo.

Ángeles Huerta se ha impuesto a Oliver Laxe, Anxos Fazáns y Lucía Estévez y ha ganado el Mestre Mateo a mejor dirección, el segundo que obtiene tras vencer en esta categoría en 2023 con 'O corpo aberto'.

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"El cine es claramente un arte de creación colectiva", ha declarado Huerta, que ha dedicado el premio a todo el equipo técnico y artístico de 'Antes de nós'.

Entre los galardones conseguidos por la película figuran los de guion para Pepe Coira; dirección de arte para Elia Robles; dirección de fotografía para Lucía C. Pan; dirección de producción para Lucía Caramelo; maquillaje y peluquería para Chicha Blanco y Lorena Calvo; vestuario para Aránzazu Domínguez; y montaje para Lucía Iglesias; así como los principales premios de interpretación.

Xoán Fórneas ha obtenido el Mestre Mateo a mejor actor protagonista y en su discurso ha reivindicado la importancia del gallego en el audiovisual; mientras que Cris Iglesias ha obtenido el de mejor actriz protagonista y al recogerlo ha defendido el trabajo de todas las actrices y compañeras a lo largo de su carrera.

En reparto, en la categoría femenina, el premio ha sido ex aequo y ha ido a parar a las actrices Luisa Merelas y Victoria Teijeiro, también de 'Antes de nós'.

Gran presencia femenina

El galardón a mejor actor de reparto ha recaído en Miquel Ínsua, fallecido el pasado mes de diciembre, dejando uno de los momentos más emotivos de una gala que ha estado marcada por el 'No a la guerra' y la presencia femenina, ya que 11 de 16 premios han sido recogidos por mujeres.

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La ceremonia, presentada por Trisha Fernández y Federico Pérez, se ha celebrado por primera vez en Lugo, en el Auditorio Fuxan os Ventos, y ha contado con las actuaciones musicales de Xabier Díaz y Mondra.

Durante la gala también ha intervenido la presidenta de la Academia Galega do Audiovisual, Lucía Veiga, que ha hecho un firme llamamiento contra la guerra en su discurso.

Veiga ha subrayado también la importancia de la unión de todo el sector para "fortalecer una comunidad en constante crecimiento" y ha reivindicado el trabajo de las distintas asociaciones profesionales en la defensa de los derechos y de la cultura y la lengua gallega.

'Weiss & Morales', mejor serie

En el ámbito televisivo, 'Weiss & Morales' ha logrado el premio a mejor serie de televisión, mientras que 'Bechos' ha sido reconocida como mejor serie web y 'Cos pés na terra' se ha alzado con el galardón a mejor programa.

El galardón a mejor documental ha sido para '360 Curvas', dirigido por Alejandro Gándara y Ariadna Silva Fernández, y en la categoría de cortometrajes, 'Curmán', dirigido por Alejandro Jato, ha sido distinguida como mejor corto de imagen real, mientras que 'O corpo de Cristo', de Abano Producións y Uniko, dirigido por Bea Lema, ha obtenido el premio a mejor cortometraje de animación.

'Hibernarse - O videofilme', producido por Fillas de Cassandra, ha ganado en mejor videoclip y 'Ao noroeste do oeste', de Undodez y Medio Limón, ha ganado en mejor anuncio publicitario.

El premio a mejor comunicador ha sido para Xosé Ramón Gayoso por el programa 'Luar', mientras que Marcos Nine ha obtenido el premio a mejor realización por 'Historias de aquí'.

Durante la gala también se ha hecho entrega del Premio de Honra Fernando Rey a la traductora y asesora lingüística Rosa Moledo, en reconocimiento a su trayectoria y contribución al audiovisual gallego.