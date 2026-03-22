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Galicia

Rueda reivindica el "potencial" de Galicia para desarrollar energía eólica marina compatible con la pesca y marisqueo

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22/03/2026 12:41
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda
EFE/Brais Lorenzo
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado el "potencial" de Galicia para desarrollar energía eólico marina, especialmente la eólica flotante, garantizando la "plena compatibilidad" con la pesca y el marisqueo.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el mandatario autonómico, acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, mantuvo una reunión con el presidente y el conselleiro delegado del Grupo Amper, Pedro Morenés y Enrique López.

Durante la reunión, Rueda les trasladó el "compromiso" de la Xunta con la producción de energía renovable y la descarbonización, dados los factores geográficos, meteorológicos, oceanográficos e industriales de la Comunidad.

En este sentido, el mandatario gallego ha manifestado la intención de su Ejecutivo de estar en la "primera puja" que se convoque a nivel nacional para implantar parques eólicos marinos.

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También, Rueda mantuvo esta semana un encuentro con el embajador de los Países Bajos en España, Roel Nieuwenkamp, en el que abordaron posibles alianzas entre ambos territorios en ámbitos como la industria y el turismo.

En la reunión, el presidente autonómico destacó que la Comunidad cuenta con un ecosistema competitivo en sectores como la automoción, las energías renovables, la biotecnología y la economía marítima.

Asimismo, ha remarcado la "importancia" de potenciar contactos entre empresas, puertos, universidades y centros tecnológicos, entre otros.

En esta línea, también se señaló la oportunidad que supone el Xacobeo 2027 para seguir impulsando el turismo hacia Galicia, que despierta un "interés creciente" en los Países Bajos. De hecho, en el 2025 se expidieron 6.745 compostelas a peregrinos neerlandeses, un 3 % más que en 2024.

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