Lo mejor de la Semana Santa en Galicia

Domingo de Ramos en Paradela con la recreación de la llegada de Jesús en burro a Jerusalén Gonzalo Salgado

Las localidades gallegas ultiman los preparativos para celebrar la Semana Santa, que este año se desarrollará entre el domingo 29 de marzo y el 5 de abril, con una amplia variedad de opciones repartidas a lo largo de toda la geografía gallega.

Ferrol (A Coruña) y Viveiro (Lugo), que cuentan con el distintivo de Interés Turístico Internacional, destacan como puntos clave, que reunirán un año más a miles de vecinos y turistas en unas jornadas que causan gran expectación y paralizan los municipios.

Pero la oferta litúrgica no se reduce a estas dos únicas localidades. También destacan las celebraciones de Lugo y Santiago de Compostela, que, por ejemplo, dará la oportunidad de visitar iglesias monumentales fuera de los horarios habituales.

Ambas cuentan con el sello de Interés Turístico de Galicia, al igual que otras como Paradela (Meis, Pontevedra) y Fisterra (A Coruña, que destacan por sus escenificaciones. La Semana Santa de Cangas, la de Betanzos y la de Mondoñedo también poseen este distintivo de carácter autonómico.

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Semana Santa de Viveiro

Viveiro disfrutará de una Semana Santa especial, con sus conocidas procesiones, música y el 75º aniversario de la Real Hermandad de las Siete Palabras, que será conmemorado con la proyección de un documental conmemorativo en el Teatro Pastor Díaz a las 12.30 horas del Jueves Santo.

La programación comenzará el viernes 27 de marzo con la procesión de la Virgen de los Dolores, que partirá a las 21.00 horas de la iglesia de San Francisco.

Entre sus citas más destacadas, cabe mencionar El Encuentro, con imágenes articuladas, el Viernes Santo a las 10.00 horas en la Plaza Mayor y en el atrio de Santa María; y la Procesión de la Pasión a las 22.00 horas de ese mismo día, con salida de la iglesia de San Francisco. Cerrará la jornada la Procesión dos Caladiños o de la Soledad a las 00.30 horas en el mismo punto.

La Procesión de la Esperanza de la Resurrección saldrá a las 19.30 horas desde la iglesia de San Francisco el Sábado Santo. Finalmente, el Domingo de Resurrección tendrá lugar la procesión del Encuentro de Resurrección a las 12.00 horas, con salida de la iglesia de Santa María.

Más de 20 de procesiones en Ferrol

Al mismo tiempo, Ferrol vivirá su querida Semana Santa, también considerada de Interés Turístico Internacional gracias a más de una veintena de procesiones. El Cristo Redentor de la Cofradía de la Merced, que sale a las 18.30 horas del Miércoles Santo, es este año el protagonista del programa, en el que pueden consultarse los horarios y recorridos de todas las procesiones.

Sobre todas ellas sobresalen las procesiones del Viernes Santo, donde hasta seis comitivas recorrerán las calles de la ciudad departamental a lo largo de todo el día. A las 11.30 horas, los pasos del Santo Encuentro partirán desde la plaza de Amboaxe hasta la plaza de Armas y, más tarde, tendrá lugar el Santo Entierro, que representa el sepelio de Cristo.

Será en la noche, desde las 23.30 horas, cuando tenga lugar uno de los desfiles más conocidos y estremecedores de la progamación: la Procesión dos Caladiños, en la que, como su nombre indica, lo más característico es el silencio.

El colofón de la Semana Santa tendrá lugar el Domingo de Pascua, con la Procesión de la Resurrección, organizada conjuntamente por las cofradías de la Soledad, la Mercé y las Angustias. El desfile saldrá a las 13.00 horas desde la plaza de Armas.

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Santiago y Lugo: alternativas arraigadas

La Semana Santa de Santiago contará un año más con sus 17 tradicionales procesiones, que arrancarán el 27 de marzo con el Viernes de Pasión, que saldrá desde San Miguel dos Agros a las 21.00. Finalizarán el 12 de abril con el traslado del Santísimo Cristo de la Paciencia en la Dominica in Albis, una semana después del Domingo de Resurección.

La información completa puede consultarse en el programa, que está disponible en físico en la oficina de información de Turismo de Santiago y en las sedes de las distintas cofradías compostelanas y también es consultable de forma digital. Este año, el folleto incorpora dos datos nuevos: el acompañamiento musical y la alternativa en caso de lluvia.

Además, existirá la posibilidad de visitar iglesias monumentales fuera de sus horarios habituales. La oferta litúrgica forman parte de un amplio programa de actividades que busca "descentralizar" los usos turísticos "más allá de la ciudad histórica", según lo manifestó la concejala de Turismo, Míriam Louzao, en la presentación del programa días atrás.

En este sentido, el programa cuenta con actividades de todo tipo, que incluyen una amplitud de ofertas de ocio. Entre ellas, destaca, por ejemplo, la Festa das Uñas de San Lázaro, que tendrá lugar del 20 al 23 de marzo.

Por otra parte, la Semana Santa de Lugo 2026 saldrá este año a la calle con una docena de procesiones. Arrancará el 25 de marzo con la lectura del pregón en la iglesia A Nova a cargo de José Antonio Roldán, Comandante Militar de Lugo y jefe del Campo de Maniobras y Tiro de Parga.

El 27 de marzo se celebrará el solemne Vía Crucis en la plaza Pío XII y en la Catedral, presidido por el Obispo Alfonso Carrasco Rouco, en el que el paso del Cristo de Compasión será portado por 40 mujeres.

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Ya durante la Semana Santa, el 29 de marzo, Domingo de Ramos, abrirán las procesiones de la Borriquita y la Virgen de los Dolores, seguido el Lunes Santo por la Virgen de la Esperanza; el Martes Santo por el Buen Jesús y el Nazareno: el Miércoles Santo por el Santo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Piedad, y el Jueves Santo con la procesión de la Santa Cena.

El Viernes Santo recorrerán la ciudad la Pasión del Señor, el Desenclavo, el Santo Entierro y la Virgen de la Soledad. El Sábado Santo tendrá lugar la procesión de la Virgen de la Piedad, del Santo Rosario y el Vía Crucis, rematando con la solemne Vigilia Pascual, mientras que el Domingo de Pascua se celebrará el Santo Encuentro, la Misa Pontifical de Resurrección y la procesión del Cristo Resucitado al final de la misa.

Escenificaciones en Paradela y Fisterra

Paradela, en Meis (Pontevedra), inaugurará la Semana Santa el domingo 29 de Marzo, Domingo de Ramos, a partir de las 13.00 horas, con la escenificación de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén y la bendición de ramos en la praza do Outeiro.

El municipio contará también con la escenificación de la Última Cena de Jesús (Jueves Santo, 21.00 horas); otra sobre las últimas horas de la vida de Jesús (Viernes Santo, a las 11.00 horas) --tras la que se realizará el Via Crucis--; y la escenificación de la Resurrección de Jesús (Domingo de Resurrección, 12.30 horas). Todas ellas en el atrio de la iglesia.

También se podrán presenciar escenificaciones en Fisterra (A Coruña), localidad que cuenta con una de las Semanas Santas más importantes de la zona. Así, se celebrará la Ultima Cena y el lavatorio de pies (Jueves Santo, 20.00 horas) en la iglesia, seguida de la Oración en el Monte de los Olivos y el Prendimiento de Cristo; y la de la Resurreción del Señor en el campo de la iglesia parroquial (Domingo de Resurreción, 12.00 horas).

Semana Santa de Cangas

La Semana Santa de Cangas también cuenta con pasos de gran valor histórico-artístico e imágenes articuladas, como la del Nazareno de la procesión del Santo Encuentro o el Cristo de la ceremonia del Descendimiento.

El Viernes de Pasión dará el pistoletazo de salida con la festividad de Santísima Virgen de los Dolores, que en este municipio costero también es fiesta local. También destaca el Paso de la Mesa en el Jueves Santo, una representación de la Última Cena realizada con productos naturales.