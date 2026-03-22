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Galicia

El PP de Pontevedra dice que lleva años denunciando el "deterioro" del Teatro Principal, en el que se derribó un techo

Ep
22/03/2026 12:36
Teatro Principal de Pontevedra
Teatro Principal de Pontevedra
Zarateman
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La concejala del Partido Popular de Pontevedra, Silvia Junco, ha subrayado que llevan desde 2023 denunciando el "deterioro" del Teatro Principal y la necesidad de actuar con "urgencia" y el Gobierno local "no lo hizo".

Tal y como ha traslado el PP en una nota de prensa, Junco ha lamentado la caída de parte del falso techo del anfiteatro, que provocó varios heridos de carácter leve, a los que desean una "pronta recuperación".

En este sentido, la popular ha señalado que esta situación "se podría haber evitado", debido a que ya en noviembre de 2023 el PP advirtió del estado "inadmisible" del edificio y de la necesidad de actuar con "urgencia". Posteriormente, en marzo y septiembre de 2025, volvieron a insistir en el mal estado de las instalaciones y en la necesidad de acometer una reforma "inmediata".

Teatro Principal de Pontevedra

Cuatro heridos en Pontevedra tras caer parte del falso techo del Teatro Principal

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Sin embargo, la concejala popular ha afirmado que el gobierno local hizo "oídos sordos" a estas advertencias, permitiendo que el problema se prolongase. "Es una verdadera vergüenza para Pontevedra que el teatro esté en un estado deplorable. Señores del gobierno, actúen ya", ha enfatizado Junco.

Tras lo ocurrido, Junco ha exigido además de actuar en el falso techo afectado, que se realice una revisión integral de todo el edificio y se acometan las reparaciones necesarias para que el teatro "vuelva a estar en las condiciones que merece y garantice plenamente la seguridad".

Fachada do teatro Principal de Pontevedra, onde tivo lugar o desprendemento

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Por último, ha agradecido la "rápida e impecable" actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de los servicios de emergencias, de las ambulancias y de los técnicos municipales.

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