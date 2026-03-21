Pontón ratifica que el BNG llevará al pleno "un escudo social gallego" ante la "alarmante falta de medidas" de Rueda

La líder del BNG, Ana Pontón, en el Pleno de la Cámara autonómica Lavandeira Jr (Efe)

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha ratificado que la formación defenderá en el próximo pleno del Parlamento de Galicia "un escudo social gallego" que incluye una batería de propuestas con las que el "gobierno alternativo" pretende paliar la "alarmante falta de medidas" que ha atribuido al Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda.

El objetivo de este "escudo social", ha manifestado la dirigente nacionalista, quien también ha anticipado que el Bloque exigirá al Gobierno central más pasos, es el de "evitar que las consecuencias de una guerra ilegal (la de Irán) las paguen los de siempre, la clase trabajadora y la mayoría social".

Antes, Pontón había arrancado su intervención abierta en el Consello Nacional haciendo referencia a las palabras del filósofo italiano Antonio Gramsci: "Cuando el viejo mundo no acaba de nacer y el viejo acaba de morir es cuando aparecen los monstruos".

Lo hizo para ilustrar que los monstruos "actúan con total impunidad y quieren imponer la ley de la selva, tal y como hace Israel y EEUU, que, después de cometer y permitir un genocidio en Gaza, bombardean ahora Irán, despreciando los organismos y el derecho internacional".

"¿Cómo no horrorizarse con el asesinato de 140 niñas iraníes bombardeadas en su escuela de primaria? ¿Cómo no horrorizarse con la violencia sionista y (la situación de) Palestina, que ejecuta familias en su coche, con total impunidad, y que les roba las casas para dárselas a los colonos israelíes?", ha reflexionado.

Una guerra que Pontón ha calificado de "imperialista e ilegal" y que, ha afeado, "fue justificada por el PP desde el primer minuto". "El PP siempre en el lado equivocado de la Historia: hace 20 años, con la foto criminal de las Azores, hoy del lado de un imperialista criminal como Trump y de un genocida como Netanyahu", ha expresado, antes de proclamar: "¡No a la Guerra, no al imperialismo!".

Enfrente, ha reivindicado la apuesta del BNG por "la paz" y se ha quejado de que las guerras son aprovechadas por los mismos que las provocan para "sacar tajada" y "hacer caja a costa de la muerte de miles de seres humanos y del sufrimiento de las mayorías sociales".

A modo de ejemplo, se ha referido a las subidas del combustible --"hasta un 26% más caro"-- o a los costes de producción disparados de los ganaderos la causa de "la especulación con el gasóleo agrícola, que aumentó un 50% en un tiempo récord".

"¿Y qué hace Rueda? Lo que mejor se le da. Nada"

"¿Y qué hace Rueda? Lo que mejor se le da. Nada. Y echar balones fuera y esconderse negándose a comparecer en el Parlamento; cruzarse de brazos y buscar a quien echarle la culpa en lugar de aportar soluciones", ha criticado.

Enfrente ha situado al Bloque, que demanda al Ejecutivo central ir "más allá" en la respuesta a esta crisis, apostando por frenar la subida de los alquileres y de las hipotecas, controlar la especulación con gas o gasolina, eliminando los peajes de la AP-9 y de la AP-53 o "haciendo que las grandes empresas aporten más, con impuestos a la banca o al lobby eléctrico".

Pero también ha puesto el foco en la "alarmante falta de medidas de la Xunta", a la que ha emplazado a "actuar con decisión y urgencia", en primer lugar, con ayudas directas para los sectores más afectados: transporte, pesca y agroganadero, especialmente vulnerables a la subida del combustible. En segundo lugar, con la puesta en marcha de un bono que permita usar todos los transportes públicos por 30 euros al mes.

El paquete de medidas del Bloque también pasa por levantar los peajes de las autopistas que dependen de la Xunta y duplicar el complemento autonómico para las pensiones no contributivas.

Por último, el BNG reclama la creación de un fondo extraordinario para los ayuntamientos, que "van a ver cómo se incrementan los costes de la prestación de servicios", así como la puesta en marcha de líneas de crédito y apoyo a las pequeñas y medianas empresas para paliar el aza de precios.

En su discurso, la líder del BNG también ha pedido no olvidar a Palestina, "donde el gobierno terrorista de Israel sigue asesinando a la población cada día, por mucho que el PP niegue ese genocidio". "Sigamos diciendo, desde la tierra hasta el mar, Palestina vencerá", ha proclamado.

Altri y Meirás

Finalmente, Pontón ha puesto en valor las "lecciones de dignidad" de la ciudadanía gallega y el papel del BNG "acompañando" a los gallegos en la lucha contra el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo), o en defensa de recuperar el Pazo de Meirás. A su juicio, solo así se ha podido ganar "una batalla tras otra con lucha y movilización" frente "al Gobierno del PP más desleal de la historia".

"Lo demostramos plantándole cara a Altri y ganándole otra gran batalla a los Franco, recuperando para lo público el Pazo de Meirás, símbolo del expolio, de la impunidad y de la negación de nuestra historia", ha destacado, antes de incidir en que la victoria por el Pazo de Meirás fue posible "pese a un gobierno del PP que no movió un dedo para que Galicia recuperase lo que era suyo".

Al contrario, ha dicho, "lo que hizo fue dar subvenciones a la Fundación Franco que usaba el Pazo para hacer apología del dictador y de la dictadura". "El mismo Gobierno del PP que con Feijóo encargó un informe que le permite ahora a la familia Franco reclamar una indemnización. Por eso este triunfo es pese a los palos en las ruedas del PP", ha apostillado.

Por ello, se ha declarado "tremendamente orgullosa" del pueblo gallego y de un BNG "que siempre está a su lado". "Lo hicimos con la bomba ambiental de Altri y en la lucha contra el franquismo sin Franco, incluso con muchos compañeros soportando denuncias y juicios", ha concluido, en alusión a 'los 19 de Meirás'.