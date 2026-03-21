Lores apunta que a sala da derruba do teatro Principal pontevedrés non se comprobou na última revisión
Mañá os técnicos investigarán as causas do desprendemento e tomaranse as medidas oportunas
O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, afirmou que a sala onde se produciu a caída de parte do falso teito non se comprobou na última revisión.
Así o trasladou aos medios de comunicación durante a súa visita, este sábado, ao lugar dos feitos, onde os técnicos municipais realizaban unha valoración inicial.
Será este luns luns, cando se realice unha investigación máis detida para ver as causas do desprendemento.
Segundo Lores, non era unha cuestión “previsible”, xa que hai uns anos fixeron unha revisión do falso teito do Teatro Principal de abaixo, debido a que era este o que sementaba “certas dúbidas” sobre se debía repararse.
Dita revisión, non alcanzou a parte afectada, correspondente ao anfiteatro. “Ao final, como isto ten unha certa idade, calquera tipo de cuestión que saberemos cando os técnicos a definan, provocou que caese, afortunadamente sen grandes desgrazas e estaremos ao tanto do que pase para tomar as decisións pertinentes”, apuntou o rexedor.
Polo momento, a programación do recinto quedou suspendida até o luns, día en que os responsables técnicos realizarán unha valoración con detemento, para poder pescudar as causas.
Con respecto á programación cultural, Lores sinalou que se tomarán as medidas pertinentes para poder abrilo e até entón tentarán reprogramarla noutras dependencias municipais. No caso de que non sexa posible, suspenderanse.
Finalmente, agradeceu o traballo de todas as forzas de seguridade, das ambulancias e dos técnicos municipais e remarcou que se interesaría ao longo do día polo estado das cinco persoas feridas.
Feridos leves
Neste sentido, Lores precisou que cinco persoas resultaron feridas despois de que caese parte do falso teito do Teatro Principal. Todas estas persoas foron trasladadas ao hospital.
Tal e como informou o 112 Galicia no seu boletín informativo, un particular alertou desde o propio teatro do suceso ao redor das 20.45 horas deste pasado venres. Fontes municipais, indicaron que alí se estaba celebrando o Concerto de Primavera da Universidade de Pontevedra, un evento, que “é moi querido na cidade e vai moita xente”, incidiron.
Nun momento dado, ao redor de dous metros do falso teito do anfiteatro desprendéronse, caendo sobre o público que se atopaba presenciando o espectáculo.
Como consecuencia do incidente, víronse afectadas un total de cinco persoas, aparentemente con lesións de tipo leve, a maioría de ombreiro ou costas, aínda que unha delas tiña unha ferida sanguenta na cabeza.
Por precaución, foron trasladadas todas ao hospital, e procedeuse a evacuar o recinto. No operativo interviñeron, ademais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, efectivos da Policía Nacional e da Policía Local, así como a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade.