La Xunta destaca el “potencial” de la artesanía y del comercio cercano

El conselleiro de Emprego, durante su visita este sábado al taller O Reberete en la localidad ourensana de San Cristovo de Cea Cedida

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, destacó el “potencial” de la artesanía y el comercio de proximidad para la dinamización económica del rural.

Tal y como trasladó el Gobierno gallego en una nota de prensa, el conselleiro se desplazó a la localidad ourensana de O Carballiño para visitar la frutería Amoras, reconocida con el Premio Comercio Emprende 2025, y el taller artesano o Reberete, en San Cristovo de Cea, también en la provincia de Ourense.

Allí, González puso ambos proyectos como “ejemplo” del “potencial” de la artesanía y del comercio de proximidad para la dinamización económica del rural y la vertebración del territorio con su consecuente fijación de población.

En primer lugar, el titular autonómico de Emprego subrayó que Amoras cuente con tres establecimientos situados en O Carballiño y en Maside, e incorporase servicios como cestas de fruta personalizadas, comidas a domicilio y arreglos o composiciones de frutas para celebraciones y eventos, así como la venta a través de internet y un ‘fruit truck’.

Por otra parte, en San Cristovo de Cea, el conselleiro agradeció el trabajo de O Reberete, del artesano Roberto C. Pérez por “garantizar el relevo generacional” en la fabricación y reparación de instrumentos musicales tradicionales y populares gallegos.

Además, lo destacó como un “referente” en fabricación manual y artesana de instrumentos de viento o percusión, característicos de la tradición gallega, sin renunciar a la investigación e innovación, a través de prototipos y mejoras de diseño o sonido de las piezas.

Finalmente, calificó ambos negocios como “perfectos ejemplos de emprendimiento ligado al territorio”, un eje “fundamental” que se impulsará desde la Xunta con una nueva estrategia en la que tendrá un papel central la Red de polos de emprendimiento y apoyo al empleo.

Reforestación

En relación a la dinamización y cuidado del rural, este sábado un grupo de 46 voluntarios de Abanca y Afundación, así como vecinos de Larouco y miembros de la comunidad de montes participó en otra jornada de reforestación en el marco del Plan de Acción contra incendios del banco y su obra social, tras la realizada la semana pasada en Quiroga.

Los voluntarios plantaron 700 ejemplares de especies autóctonas. “La elección de Larouco tiene un alto valor simbólico y ambiental, ya que este municipio fue el epicentro del incendio forestal más grave registrado en la historia de Galicia”, recordó la entidad bancaria.