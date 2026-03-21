Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Xunta destaca el “potencial” de la artesanía y del comercio cercano

Emprego considera que estas dos actividades pueden ayuden a la dinamización económica del rural

Agencias
21/03/2026 23:22
El conselleiro de Emprego, durante su visita este sábado al taller O Reberete en la localidad ourensana de San Cristovo de Cea
El conselleiro de Emprego, durante su visita este sábado al taller O Reberete en la localidad ourensana de San Cristovo de Cea
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, destacó el “potencial” de la artesanía y el comercio de proximidad para la dinamización económica del rural. 

Tal y como trasladó el Gobierno gallego en una nota de prensa, el conselleiro se desplazó a la localidad ourensana de O Carballiño para visitar la frutería Amoras, reconocida con el Premio Comercio Emprende 2025, y el taller artesano o Reberete, en San Cristovo de Cea, también en la provincia de Ourense.

 Allí, González puso ambos proyectos como “ejemplo” del “potencial” de la artesanía y del comercio de proximidad para la dinamización económica del rural y la vertebración del territorio con su consecuente fijación de población.

 En primer lugar, el titular autonómico de Emprego subrayó que Amoras cuente con tres establecimientos situados en O Carballiño y en Maside, e incorporase servicios como cestas de fruta personalizadas, comidas a domicilio y arreglos o composiciones de frutas para celebraciones y eventos, así como la venta a través de internet y un ‘fruit truck’.

 Por otra parte, en San Cristovo de Cea, el conselleiro agradeció el trabajo de O Reberete, del artesano Roberto C. Pérez por “garantizar el relevo generacional” en la fabricación y reparación de instrumentos musicales tradicionales y populares gallegos.

 Además, lo destacó como un “referente” en fabricación manual y artesana de instrumentos de viento o percusión, característicos de la tradición gallega, sin renunciar a la investigación e innovación, a través de prototipos y mejoras de diseño o sonido de las piezas.

 Finalmente, calificó ambos negocios como “perfectos ejemplos de emprendimiento ligado al territorio”, un eje “fundamental” que se impulsará desde la Xunta con una nueva estrategia en la que tendrá un papel central la Red de polos de emprendimiento y apoyo al empleo.

Reforestación

En relación a la dinamización y cuidado del rural, este sábado un grupo de 46 voluntarios de Abanca y Afundación, así como vecinos de Larouco y miembros de la comunidad de montes participó en otra jornada de reforestación en el marco del Plan de Acción contra incendios del banco y su obra social, tras la realizada la semana pasada en Quiroga.

 Los voluntarios plantaron 700 ejemplares de especies autóctonas. “La elección de Larouco tiene un alto valor simbólico y ambiental, ya que este municipio fue el epicentro del incendio forestal más grave registrado en la historia de Galicia”, recordó la entidad bancaria. 

Voluntarios y vecinos de Larouco participan en una jornada de reforestación de los montes arrasados por el fuego en el municipio ourensano
Voluntarios y vecinos de Larouco participan en una jornada de reforestación de los montes arrasados por el fuego en el municipio ourensano
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

De los Aires viste a María Mera en los Mestre Mateo 2026

De los Aires viste a María Mera en los Mestre Mateo 2026 con un homenaje a las mariscadoras gallegas
Natalia Alcayde
Varias personas participan en una protesta contra la violencia en Avilés el pasado 25 de noviembre

Un hombre asesina a tiros a una mujer en Zaragoza “con extrema crueldad” antes de suicidarse
EFE
El conselleiro de Emprego, durante su visita este sábado al taller O Reberete en la localidad ourensana de San Cristovo de Cea

La Xunta destaca el “potencial” de la artesanía y del comercio cercano
Agencias
Incendio restaurante Oleiros (2)

Bombeiros de Oleiros apagan un incendio na cheminea dun restaurante
Julia Navarro