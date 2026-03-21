La Policía detecta un repunte de estafas en falsas inversiones en criptomonedas: consejos para no caer en el timo

La Policía Nacional ha detectado un repunte significativo de estafas en Galicia en las últimas semanas centrado en falsas inversiones en criptomonedas. Los delincuentes aprovechan el creciente interés y el desconocimiento sobre este tipo de divisas para engañar a los ciudadanos, causando sustanciosas pérdidas económicas.

La mayor parte de los ciberdelincuentes contactan con sus víctimas a través de las aplicaciones de mensajería instantánea y de las redes sociales más usadas, en donde publicitan sus servicios, ofreciéndoles alta rentabilidad mediante la inversión en criptomonedas, explican fuentes de la Policía Nacional.

En otras ocasiones, son las víctimas las que buscan en la red posibilidades de inversión y acaban cayendo en falsos “chiringuitos financieros” que les ofrecen rentabilidades imposibles.

El entramado de supuestos asesores ofrece a la víctima la prestación de servicios de inversión, con la generación de grandes beneficios y seguridad.

El modus operandi consiste en solicitar una inversión inicial que oscila entre los 100 y los 250 euros. Tras ello, afirman que le aportarán a la víctima el acceso a una página o app fraudulenta. En esta le harán creer, con datos falsos y mostrando siempre ganancias, que su inversión crece, y la animarán a efectuar cada vez transferencias más cuantiosas.

La realidad es que el dinero nunca estuvo invertido, lo que la víctima ve es una ficción creada por los estafadores. En el momento que ellos consideren, y si la persona estafada comienza a sospechar o dice no tener más dinero para invertir, bloquearán su cuenta y dejarán de interactuar con la víctima.

Desde la Policía Nacional, agentes especializados en fraudes informáticos están llevando a cabo diferentes gestiones de investigación con la finalidad de frenar este tipo de delincuencia, que generalmente actúa en grupos criminales organizados.

Para evitar ser víctima de una estafa de inversión se recomiendan las siguientes pautas