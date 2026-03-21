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Galicia

Cuatro heridos en Pontevedra tras caer parte del falso techo del Teatro Principal

Ep
21/03/2026 11:59
Teatro Principal de Pontevedra
Teatro Principal de Pontevedra
Zarateman
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Cuatro personas han resultado heridas después de que se cayese parte del falso techo del Teatro Principal de Pontevedra. Todas ellas fueron trasladadas al hospital.

Tal y como ha informado el 112 Galicia en su boletín informativo, un particular alertó desde el propio teatro del suceso alrededor de las 20.45 horas del viernes.

Según han ampliado fuentes municipales, allí se estaba celebrando el Concierto de Primavera de la Universidad de Pontevedra, un evento, que "es muy querido en la ciudad y va mucha gente".

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En un momento dado, alrededor de dos metros del falso techo del teatro se desprendieron, cayendo sobre el público que había, presenciando el espectáculo.

Como consecuencia, se vieron afectadas cuatro personas, aparentemente con lesiones de tipo leve, la mayoría de hombro o espalda, aunque una de ellas tenía una herida sangrante en la cabeza. Por precaución, fueron trasladadas todas al hospital, y se procedió a evacuar el teatro.

En el operativo intervinieron, además de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, efectivos de la Policía Nacional y Local, así como la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

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