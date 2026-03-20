Xunta y O’Mega se reunirán el lunes para negociar el fin de la huelga en Atención Primaria

Concentración de personal médico en A Coruña convocada por le sindicato O’Mega el pasado 4 de marzo Cabalar (Efe)

La Consellería de Sanidade citó a miembros del sindicato médico O’Mega a una reunión el próximo lunes 23 de marzo para negociar un acuerdo que permita desconvocar la huelga indefinida en Atención Primaria (AP) que la organización mantiene activa desde principios de mes.

El pasado lunes 2 de marzo O’Mega inició un paro indefinido en protesta por las condiciones laborales de los facultativos de este nivel asistencial, que se ha prolongado hasta la actualidad tras las conversaciones infructuosas con este departamento del Gobierno gallego.

La Consellería expresó que esperan que este nuevo encuentro sirva para que los médicos que permanecen desde el lunes encerrados en las instalaciones del centro de salud Olimpia Valencia, en Vigo, depongan su actitud y abandonen esta protesta.

No obstante, desde O’Mega, su presidente, Manuel Rodríguez Piñeiro, trasladó que no habían recibido una convocatoria formal de reunión y que solo se les comunicó “por teléfono” la intención de mantener este encuentro.

En cualquier caso, confirmó que acudirán a negociar cuando se les cite; pero, con respecto del encierro en el Olimpia Valencia, advirtió de que este es “otro tema” y de que “va a hacer falta más” para que cambie la situación.

Así, insistió en que, aunque participan en el mismo profesionales vinculados a su sindicato, “no lo controla O’Mega” y en que los médicos están “muy cansados” del estado actual de la AP; por lo que serán necesarias “propuestas firmes” para que cese la protesta.

concentración de apoyo

A su vez, la organización médica convocó para el próximo lunes una concentración, que “de momento se va a mantener”, en apoyo a los facultativos encerrados en el centro de salud a las puertas del mismo y animaron a participar en ella a usuarios de la sanidad pública; además de adelantar que estará presente el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Las demandas prioritarias de O’Mega, subrayó Rodríguez, pasan por limitar las agendas médicas, con un “tope” de entre 30 y 32 pacientes por profesional al día; la equiparación de la jornada anual de los facultativos de AP con la de otros niveles asistenciales o la regulación adecuada de los turnos en los PAC.

El resto de sus demandas, precisó, “se pueden ir negociando paulatinamente con el tiempo, a medio y largo plazo”; pero las antes citadas son prioritarias para la resolución de este conflicto.

Por otra parte, miembros de la Confederación Intersindical Galega (CIG) mantuvieron un encuentro con representantes de la Consellería en el que, sostuvo el sindicato, no se produjo “ningún tipo de avance ni propuesta concreta” por parte de la administración autonómica.

En paralelo a la convocatoria de O’Mega, la CIG impulsó una jornada de huelga en la AP, con participación de profesionales no médicos, el pasado 12 de marzo y mantiene activos otros tres llamamientos para los días 26 de marzo y 9 y 23 de abril.

La CIG consideró que existe “una ausencia total de voluntad política para alcanzar un acuerdo” por parte de la Xunta y lamentó la “preocupante falta de compromiso” que, en su opinión, constituye limitarse a intentar solucionar este conflicto a partir de los grupos de trabajo creados junto a otras organizaciones sindicales, en lo que no están CIG ni O’Mega.

Así, tacharon de “falta de respeto” la postura de la Xunta y se reafirmaron en la importancia de continuar con las movilizaciones previstas e “intensificar” las protestas.

Medidas de presión

Otra de las medidas de presión que varios facultativos adoptaron en Galicia para visibilizar sus reclamaciones laborales fue la de la dejar de realizar ‘peonadas’, consultas e intervenciones llevadas a cabo fuera de la jornada ordinaria.

Pese a que los datos de participación diarios ofrecidos por el Sergas desde el pasado 2 de marzo no estimaron un seguimiento mayor al 10% en AP en ningún día de huelga; el efecto sobre el sistema, advirtieron Administración y convocantes, fue importante y obliga a suspender cada día miles de consultas.

Solo en los primeros tres días de esta semana, estimaron ayer el director general de Asistencia Sanitaria, Alfredo Silva, y el gerente del Sergas, José Ramón Parada; el paro llevó a que no tuviesen lugar alrededor de 12.000 consultas en los centros de salud.

Esta huelga indefinida en AP coincide en el tiempo con una nueva semana de paros a nivel estatal, suscritos en Galicia por O’Mega, contra la reforma del Estatuto Marco promovida por el Gobierno central; que se repite una vez al mes desde febrero y que, detalló el Sergas, causó la suspensión de miles de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.

El seguimiento del paro ayer en el turno de mañana fue del 21,2% en la atención hospitalaria y del 6,8% en centros de salud y PAC, mientras que en el turno de tarde alcanzó el 2,37% en atención hospitalaria y el 3,90% en AP, según Sanidade.