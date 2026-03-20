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Galicia

La Xunta recibe más de cien aportaciones a la primera ley de infancia y adolescencia

Ep
20/03/2026 02:40
Fabiola García, en el centro, en un momento de la reunión
Fabiola García, en el centro, en un momento de la reunión
Javier Alborés
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La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, mantuvo un encuentro en el local de Es Bien Events, en A Coruña, con entidades especilizadas en acogimiento familiar de Galicia con el objetivo de recoger sus propuestas de cara a la elaboración de la futura y también primera ley gallega de infancia y adolescencia.

Sobre la norma, la conselleira avanzó que en la fase de consulta pública previa, ya finalizada, se recibieron más de cien aportaciones y sugerencias procedentes tanto de particulares como de entidades a la futura normativa. Fabiola García destacó que el número de aportaciones recibidas por el Gobierno autonómico “demuestra que se trata de una ley muy esperada y muy necesaria” y que el objetivo de la Xunta de Galicia es que la comunidad disponga de una ley moderna, “adaptada a las nuevas realidades sociales”.

Por otra parte, la titular autonómica de Política Social e Igualdade visitó a los primeros usuarios de la residencia pública de mayores construida y financiada por la Fundación Amancio Ortega en la ciudad herculina y cedida al Ejecutivo gallego. El centro, que abrió sus puertas recientemente, irá completando su capacidad a lo largo de las próximas semanas, siguiendo el proceso de adaptación de los residentes.

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