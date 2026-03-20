Medio Ambiente ultima medidas para la “recuperación integral” de los bosques de O Courel afectados por el fuego

La conselleira Ángeles Vázquez, en primer término a la derecha, durante su recorrido de este viernes por Folgoso do Courel Cedida

La Xunta de Galicia se encuentra ultimando la ejecución de un paquete de actuaciones en la Serra do Courel para garantizar “la regeneración integral de este espacio natural”, muy afectado como consecuencia de los incendios forestales que arrasaron en el año 2022 más de 11.000 hectáreas en la zona después de 14 días ardiendo, con una inversión total de 802.546 euros y una planificación plurianual.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó este viernes uno de los puntos en los que su departamento está trabajando en la actualidad, el Souto da Devesa, ubicado en el municipio lucense de Folgoso do Courel.

Se trata de una masa boscosa de un total de 25 hectáreas de superficie –“equivalentes a 35 campos de fútbol”, según ilustró Ángeles Vázquez– que se vio afectada por el fuego.

Entre otras actuaciones, la titular autonómica de Medio Ambiente explico que “se están retirando ejemplares muertos, eliminando especies invasoras y ejecutando tratamientos silvícolas con la finalidad de devolverle el vigor a un bosque de castaños tipo y representativo del paisaje de esta zona, unos bosques que son únicos”.

Comisión interdisciplinar

Esta actuación se enmarca en el plan integral diseñado en su día por una comisión interdisciplinar formada para regenerar O Courel, que precisamente se reunió durante la mañana para hacer balance de las medidas adoptadas.

La responsable autonómica explicó que los trabajos previstos en la zona avanzan la buen ritmo, con inversiones ya ejecutadas por parte de la Xunta por un importe de casi 590.000 euros.

De hecho, ya está completamente ejecutada una de las dos grandes encomiendas para canalizar las actuaciones de conservación, restauración y mejora de la reserva de la biosfera que engloba la Ribeira Sacra y las sierra de Oribio y Courel.

La ejecución del segundo encargo, en el que se enmarca esta intervención en el lugar de Vilamor, Folgoso do Courel, está al 45% y estará terminado en junio de este año.

La comisión interdisciplinar fue constituida en 2022 para definir una hoja de ruta y alcanzar la regeneración ambiental y paisajística del territorio afectado por el fuego con acciones coordinadas y desde diferentes campos.

Forman parte de ella, además de representantes de la Consellería y del Ayuntamiento de Folgoso do Courel; miembros del Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural, del Xeoparque Mundial Montañas do Courel, de la Reserva de la Biosfera Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel; biólogos, paisajistas y arquitectos, así como miembros de la asociación de vecinos.