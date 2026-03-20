La huelga sanitaria ha causado ya la suspensión de 34.000 actos médicos

Varios sanitarios protestan contra el Estatuto Marco en el Chuac Carlota Blanco

Las huelgas convocadas en la sanidad gallega han provocado ya la suspensión de 34.000 actos médicos, entre ellos 673 cirugías, lo que está generando un "importante impacto sobre la asistencia" sanitaria en Galicia, especialmente en el ámbito hospitalario, donde ya son 21.000 los actos médicos suspendidos.

Así lo ha explicado el gerente del Servizo Galego de Saúde, José Ramón Parada, que ha mantenido una reunión telemática con los gerentes de las siete áreas sanitarias en relación al seguimiento de la huelga. En el encuentro también ha estado el director xeral de Asistencia Sanitaria, Alfredo Silva.

Este viernes, en el que coinciden los paros en protesta por el Estatuto Marco y los convocados en Primaria, el seguimiento global de la huelga está siendo del 17%, unas cifras "similares" a las de días anteriores, aunque ligeramente por debajo de las del miércoles.

El seguimiento, ha dicho José Ramón Parada, está siendo mayor en Atención Hospitalaria, del 22%, con la mayor adhesión en el Hospital de Vigo y la menor en el de Lugo.

En relación a los comarcales, el seguimiento total es de un 9,3%, siendo el más alto en O Salnés y el más bajo en el Hospital de Barbanza. Finalmente, en cuanto a la atención primaria, el seguimiento es del 6,8%, mayor en Ferrol y el menor en Lugo.

Por hospitales y áreas

Por centros hospitalarios, el paro fue secundado por el 26,26% en el caso del Complejo Hospitalario de A Coruña; el 19,04% en el Complejo Hospitalario de Santiago; y el 17,7% en el Complejo Hospitalario de Ferrol. Asimismo, se adhirió el 17,02 en el Lucus Augusti, el 20,45% en el CHUO, el 20,63% en el Hospital de Pontevedra y el 27,5% en el CHUVI.

En cuanto al seguimiento en Atención Primaria, en el turno de mañana, fue del 2,95% en el área de A Coruña-Cee; del 7,63% en la de Santiago-Barbanza; 11,7% en la de Ferrol; 2,15% en el área de Lugo-A Mariña-Monforte; 3,64% en el área de Ferrol-Verín-O Barco; y del 11,46% en el área sanitaria de Vigo. En entidades sanitarias como ADOS, Galaria o 061, el seguimiento alcanzó un 2,47%.

La Xunta, "dispuesta a negociar"

La Consellería de Sanidade, ha dicho José Ramón Parada, "tendió la mano desde el primer momento" a las entidades convocantes de los paros y "está dispuesta a negociar".

"Estamos negociando muchas de las cuestiones que están en la tabla reivindicativa, incluso de sindicatos como O'Mega, pero dentro del marco normativo que tenemos, que es la mesa sectorial", ha dicho el gerente del Sergas.

En cuanto a los encuentros con los sindicatos, Parada Jorgal ha expresado que la "disposición" de la consellería es "a terminar con esto", dado que están "preocupados por cuestiones puramente asistenciales". "Si es solo una cuestión de cupos, de decir si son 30 o 32 huecos en una agenda, lo negociaremos, pero tú no puedes poner una solución individual si no arreglas todo lo que hay detrás", ha zanjado.

Por su parte, Alfredo Silva ha querido recordar "esta situación" tiene su origen en que "los profesionales facultativos reivindican la necesidad de un estatuto marco propio para los médicos", algo en lo que debe implicarse el Ministerio de Sanidad.

Silva ha explicado que "se están estudiando las medidas que hay que llevar a cabo para esa flexibilidad organizativa", pero, "a corto plazo es muy complicado ponerlo en práctica". "Se tienen que poner por parte del ministerio medidas como es el aumentar le número de profesionales en formación, tener la posibilidad de tener más profesionales para adecuar esas plantillas y llegar a la flexibilidad organizativa", ha apostillado.