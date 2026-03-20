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Galicia

Fallece una mujer al salirse de la vía y volcar con su vehículo en Vigo

Ep
20/03/2026 10:15
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Una mujer ha fallecido en la madrugada de este viernes al salirse de la vía y volcar con su vehículo mientras circulaba por la VG-20 de Vigo, a su paso por la parroquia de Beade.

Según informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron sobre las 03.05 horas y fue un particular el que alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, indicando que acababa de colisionar con un coche volcado en la vía en el punto kilométrico 11,5 de la VG-20.

Poco después, otros alertantes contactaron con emergencias advirtiendo de la gravedad del accidente, ya que el turismo presentaba importantes daños.

Por ello, se dio aviso al 061, a los Bomberos de Vigo, a la Guaria Civil de Tráfico y a la Policía Local.

Una vez en el punto, los equipos de emergencias confirmaron que en el siniestro se vieron implicados dos vehículos. En un primer momento, se produjo una salida de vía en la que una mujer perdió la vida y, posteriormente, otro coche impactó contra el turismo de esta, resultando herida leve otra persona.

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