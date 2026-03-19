Promotores valoran el plan de la Xunta para reactivar edificios sin finalizar

Un parque infantil frente a los esqueletos de una urbanización paralizada en el municipio coruñés de Miño G. de la Paz (Ep)

cha por la Xunta de Galicia para facilitar que edificaciones sin terminar se reactiven “están dando resultados”, según los promotores inmobiliarios de la comunidad, que valoran que esta actuación permite, por un lado, combatir el ‘feísmo’ de estructuras inacabadas y, por otro, poner a disposición vivienda pública.

El secretario general de Aproinco (promotores de la provincia de A Coruña) y representante también de Feproga (la federación gallega), Juan José Yáñez, habló de una “muy buena medida” y una “solución muy satisfactoria” que “está dando resultados”, señaló.

Por su parte, el coordinador de la oficina de apoyo a la rehabilitación del Colexio de Arquitectos, Eduardo Alonso, subrayó que “cada vez menos, porque ya van quedando menos, pero sí, todavía hay muchos esqueletos de las promociones abandonadas tras la burbuja que estalló en 2007”.

La Federación Gallega de Inmobiliarias (Fegein) cifraba estos edificios y promociones sin acabar en más de 6.000 y ponía el foco en unos 1.700 propiedad de la Sareb –el denominado ‘banco malo’, que se encarga de gestionar los activos inmobiliarios de los bancos nacionalizados tras la crisis financiera–.

Tanto Alonso, desde el Colegio de arquitectos, como Yáñez, de los promotores, apuntaron a las “muchísimas implicaciones” que de ellos se derivan, al convertirse en focos de “degradación” y también eventuales okupaciones.

El portavoz de las empresas promotoras advirtió de que la mayor traba que plantea la reactivación es el problema “jurídico”, pues la empresa dueña de la promoción en cuestión en muchas ocasiones ha sido liquidada. Una vez resuelto ese obstáculo llegan el negocio y la rentabilidad, según constató.

Por su parte, la presidenta de Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), Emma Martínez, señaló que la venta de este tipo de edificaciones se ha reactivado desde que la Xunta dio cobertura legal y afirma que se nota sobre todo en la costa.

Régimen excepcional

En concreto, el Gobierno gallego aprobó, a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2025, un régimen excepcional aplicable a las edificaciones no finalizadas.

Con él permite a los promotores recuperar las licencias de obra de edificios que quedaron a medio construir y otorga un plazo de tres años para finalizar las mismas.

La Consellería de Vivenda, que profundiza en la norma (en la ley de acompañamiento de 2026), carece de datos, pero resaltó que “se recibieron y se siguen recibiendo consultas para la aplicación de la disposición que demuestran el interés generado”.

El litoral coruñés, con promociones paralizadas en Miño, Oleiros, Mugardos, Ribeira... pero también el interior de la provincia –Arteixo, Teo, Trazo–presenta ejemplos de todo tipo de estas construcciones sin finalizar, algunas reactivadas en los últimos meses.

A Mariña de Lugo y la costa de Ortegal son otros puntos en los que proliferaron este tipo de situaciones, que las promotoras recuperan ahora al amparo de las medidas administrativas para favorecer la eliminación de un elemento que daña el paisaje y al mismo tiempo para que haya más vivienda pública disponible.

Y es que los promotores pueden solicitar una licencia municipal para la completa terminación de la edificación y para su destino a uso residencial, siempre que, como mínimo, el 50% tengan la condición de vivienda protegida.

Empeño

Este es uno de los grandes empeños del Ejecutivo autonómico en la actualidad.

De hecho la pasada semana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reivindicó durante la inauguración de la segunda edición del ‘GaliBuild Meeting’ –un encuentro organizado por la Fundación Galicia Constrúe, Clúster da Construción en Santiago– la industrialización como la “herramienta clave” para dar respuesta al reto de construir más vivienda pública, ayudando a paliar uno de los grandes retos del sector como es la falta de mano de obra especializada y permitiendo reducir plazos y riesgos en un momento de alta demanda habitacional, así como modernizar el sector.

Rueda incidió en que 2026 marcará un hito con la licitación de 392 viviendas de promoción pública mediante técnicas industrializadas, con una inversión de 74,4 millones de euros.

Estas cifras forman parte de un plan más amplio que contempla licitar casi 2.700 viviendas este presente año con un presupuesto global de cerca de 500 millones.

En este sentido, el mandatario recordó que facilitar el acceso a la vivienda es una prioridad para la Xunta, resaltando que en Galicia “se construye mucho últimamente, y se construye bien, con sentidiño: queriendo hacer las cosas bien y pensando para qué es cada obra”.