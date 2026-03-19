O BNG reclama ao Goberno central a transferencia a Galicia do pazo de Meirás tras ser declarado público
Rego sinala que a iniciativa pretende que o inmoble sexa “definitivamente do pobo galego” e sexa un lugar de memoria
O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, rexistrou iniciativas para reclamar ao Goberno central a transferencia a Galicia do pazo de Meirás, despois da sentenza do Tribunal Supremo (TS) que confirma a titularidade pública do inmoble.
Faio co obxectivo de lograr que o pazo sexa “definitivamente do pobo galego” e para destinalo a un lugar “centrado na memoria histórica e democrática”.
A iniciativa do deputado nacionalista pon o foco na “necesidade de abrir unha nova etapa” despois da recente sentenza do Alto Tribunal que confirma a titularidade pública do inmoble.
O Bloque considera que este fito, “resultado da mobilización social e do traballo das entidades memorialistas”, debe ter “continuidade cun modelo de xestión plenamente vinculado á sociedade galega”.
Rego subliña que “é o momento de dar un paso adiante e garantir que o pazo de Meirás sexa xestionado desde Galicia para Galicia, como un verdadeiro lugar de memoria democrática”.
“Non chega con recuperar a titularidade pública, é necesario asegurar un uso coherente coa historia de espolio e represión que representa este espazo”, recalcou.
O Bloque defende un traspaso que asegure tanto a titularidade como o uso público do espazo
Así mesmo, Rego defendeu unha transferencia que asegure a titularidade e o uso público, “con especial atención aos contidos relacionados coa memoria histórica democrática e a represión franquista, asegurando compromisos claros de financiamento”, subliñou.
“Este proxecto debe contar coa participación activa da sociedade galega á hora de definir os usos e a xestión do pazo, destacando o papel central das entidades memorialistas que foron decisivas na súa recuperación”, incidiu o deputado.
Por outra banda, criticou que “non ten ningún sentido que os ladróns sexan compensados e non que a sociedade galega sexa compensada pola apropiación indebida de Meirás”, e reclamou ao Goberno de Pedro Sánchez “pelexar xudicialmente” o pago dunha indemnización á familia do dictador Franco.
Ao respecto disto último, sinalou a Alberto Núñez Feijóo e ao PP como “responsables”, xa que “sendo presidente da Xunta encargou a elaboración dun informe en que se establecía que os descendentes de Franco tiñan a posesión de boa fe e que por tanto sería razoable compensalos economicamente”, algo que o BNG tacha de “completamente irracional e inxusto”.
Ir da man
Neste sentido, tras coñecerse a sentenza do TS, o presidente galego, Alfonso Rueda, mostrou a súa disposición para seguir indo “da man” co Goberno central para recorrer contra a indemnización aos herdeiros do ditador polos gastos que lles ocasionou o pazo de Meirás.
Así o manifestou Rueda na súa comparecencia tras a reunión do Consello da Xunta da pasada semana, onde considerou que sería “positivo” este recurso desde o punto de vista político e só quedaba que os expertos xurídicos de cada un dos dous Gobernos, central e autonómico, estudasen os argumentos.