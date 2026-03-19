La Xunta recibe un premio por su programa pionero de prevención del suicidio juvenil

La metodología del programa está avalada por la evidencia científica Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia ha sido reconocida en el ámbito de la innovación social por su gestión del Fondo Social Europeo Plus a través del programa YAM, una iniciativa pionera centrada en la prevención del suicidio entre adolescentes que ya alcanza a más de 12.000 estudiantes gallegos.

El galardón fue otorgado por la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y recogido en Bilbao por representantes de la Subdirección Xeral de Saúde Mental del Servizo Galego de Saúde y de la Dirección Xeral de Cohesión e Fondos Europeos de la Consellería de Facenda e Administración Pública.

El programa YAM —siglas en inglés de “Youth Aware of Mental Health”— tiene como objetivo fomentar la salud mental y prevenir conductas suicidas entre jóvenes de entre 13 y 17 años. Actualmente se está desarrollando en 95 centros educativos de Galicia, con especial foco en alumnado de 3º de ESO, que participa en sesiones donde se promueve el aprendizaje y el debate sobre bienestar emocional.

La metodología del programa está avalada por la evidencia científica y ha sido diseñada por el Instituto Karolinska, una de las instituciones de referencia internacional en investigación sanitaria. El personal instructor, procedente tanto del ámbito sanitario como educativo, recibe formación específica impartida por un equipo de esta universidad sueca.

Además, la iniciativa cuenta con el apoyo de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude mediante un programa de voluntariado social. Este contempla la figura del “Helper”, un asistente en el aula encargado de facilitar la participación del alumnado, mantener un clima adecuado durante las sesiones y detectar posibles necesidades de atención individual.

El programa YAM está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) en el marco del programa operativo Galicia 2021-2027, consolidándose como una de las actuaciones más destacadas en innovación social en el ámbito educativo y sanitario.