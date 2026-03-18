Sanidade volverá a reunirse con los sindicatos para resolver “a la mayor brevedad posible” la huelga

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, este miércoles durante su reunión de ayer con los gerentes de las siete áreas sanitarias gallegas Xoán Rey (Efe)

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, señaló este miércoles que la Xunta volverá a “convocar próximamente” tanto a O’Mega como al sindicato CIG para “intentar llegar a un acuerdo” y resolver “a la mayor brevedad posible” las huelgas que afectan a la Atención Primaria (AP) y que se suman a los paros en especializada a raíz del Estatuto Marco.

En declaraciones a los medios tras mantener una videoconferencia con responsables de las siete áreas sanitarias para evaluar el impacto de la huelga por el Estatuto Marco, Gómez Caamaño explicó que se volverá a convocar a CIG y O’Mega “cuanto antes” para “intentar solucionar este problema que tenemos en la AP”.

El conselleiro señaló que su departamento “ha trabajado muchísimo desde el mes de noviembre con cinco fuerzas sindicales” y “hay muchas cuestiones que se están solicitando” que “ya están resueltas”.

“Simplemente es poner a todo el mundo de acuerdo, que todo el mundo se una para conseguir esta reforma de la AP, que consideramos prioritaria”, apuntó Caamaño.

En relación a O’Mega, les pidió que, ya que desde Sanidade se comprometieron a esa reunión, hagan un “gesto de buena voluntad” abandonando la ocupación del centro Olimpia-Valencia de Vigo.

“No sé si es espontáneo o no, pero bueno, ellos son los que están en huelga, son los convocantes de la huelga en AP, y esa huelga está íntimamente asociada a la ocupación de Olimpia-Valencia”, dijo Pómez Caamaño, que pidió al sindicato que “haga un esfuerzo en convencer a esa gente para que abandonen” el centro como “muestra de buena voluntad”.

Estatuto Marco

Por otra parte, en relación a la huelga por el Estatuto Marco, Gómez Caamaño señaló que, como indica el sindicato Simega, “es una huelga frente al Gobierno central por no haber sabido manejar un Estatuto tan importante para todos los profesionales sanitarios” y en el que “no está representada” su “voluntad”.

En esta situación, instó a la ministra Mónica García a resolver el problema sentándose con los medicos y “llegando a un acuerdo en torno a una norma específica que recoja la especificidad, la singularidad de responsabilidades de los médicos y otros facultativos”.

“Tiene muchas experiencias en Europa para ver como hay que hacerlo”, sentenció. El seguimiento de la huelga de médicos en el turno de mañana alcanzó el 24,1% en atención hospitalaria y el 4,73% en AP.

En el conjunto de los dos niveles asistenciales, el seguimiento llegó al 18,9%. En el turno de tarde alcanzó el 2,99% en atención hospitalaria y el 4,07 % en AP. En el conjunto de los dos niveles, tuvo un seguimiento del 3%, según la Consellería de Sanidade.