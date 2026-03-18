A Coruña reúne a referentes gallegas de la música y del audiovisual para analizar el liderazgo femenino en la cultura

Foro Liderazgo Femenino en la Cultura

La fábrica de Coca-Cola en A Coruña ha acogido el foro “Profesión y propósito: mujeres liderando la cultura”, un encuentro de destacadas profesionales del ámbito cultural y audiovisual gallego para analizar el liderazgo femenino, la profesionalización del sector y los retos de futuro.

El foro, organizado por Elas Son Artistas y Coca-Cola en el marco del programa GIRA Mujeres, se estructuró en dos mesas de diálogo centradas en la evolución del sector cultural.

La primera mesa, dedicada a la profesionalización del sector, contó con la participación de las músicas Silvia Penide, Candela Liste y de la gestora cultural Ánxela Vila. Durante el debate, las participantes abordaron las dificultades para consolidar trayectorias profesionales en la música y la cultura, las barreras estructurales existentes y la necesidad de reforzar el ecosistema cultural gallego.

La segunda mesa se centró en las trayectorias profesionales en la interpretación y reunió a las actrices Estíbaliz Veiga y Lucía Veiga, esta última además presidenta de la Academia do Audiovisual Galego. La conversación abordó la evolución reciente del sector audiovisual, el impacto de las nuevas plataformas y las oportunidades para las intérpretes.

El encuentro se celebró, además, en una semana clave para el audiovisual gallego, con la proximidad de la gala de los Premios Mestre Mateo, que tendrá lugar este sábado en Lugo, lo que permitió situar el debate en un contexto de actualidad para la industria.

Con iniciativas como esta, Coca-Cola refuerza su compromiso con el impulso del talento femenino y el emprendimiento a través de GIRA Mujeres, un programa que promueve el desarrollo profesional de mujeres en distintos ámbitos, incluido el cultural.

La colaboración con Elas Son Artistas permite, además, generar espacios de visibilidad y reflexión que contribuyen a fortalecer el tejido cultural gallego desde una perspectiva de igualdad y oportunidad.

El foro, que fue moderado por la experta en comunicación estratégica Tesa Díaz-Faes, puso de relieve el momento de crecimiento y transformación que vive la cultura en Galicia, así como la necesidad de seguir avanzando en la consolidación de estructuras que permitan a las mujeres desarrollar carreras profesionales sostenibles en el sector.