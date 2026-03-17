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Galicia

Rescatados los seis tripulantes de un pesquero hundido en la entrada de la ría de Muros-Noia

Ep
17/03/2026 10:34
Salvamento Marítimo
EC
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Los seis tripulantes de un pesquero han sido rescatados en buen estado después de que el barco se hundiese a la entrada de la ría de Muros-Noia.

Según han indicado fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por Europa Press, la alerta saltó sobre las 08.30 horas de este martes y los tripulantes fueron rescatados del agua por el pesquero 'Do Mar', con base en Porto do Son.

Hasta el punto se movilizó a la Salvamar Regulus que trasladó a los seis marineros, que estaban en buen estado, pero nerviosos a causa del suceso, al puerto de Porto do Son, donde los esperaban tres ambulancias.

Las mismas fuentes de Salvamento Marítimo indicaron que el avión Sasemar 101 hará un vuelo de reconocimiento, aunque "no hay peligro de contaminación".

Por su parte, el 112 Galicia alertó al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Servicio de Gardacostas de Galicia.

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