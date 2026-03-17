Gómez Caamaño pide a O’Mega unha “mostra de boa vontade” de diálogo: desaloxar o Olimpia Valencia de Vigo
O conselleiro de Sanidade confirma que volverán citar ao sindicato médico a unha reunión
O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, pediu ao sindicato médico O’Mega que desaloxe o centro médico Olimpia Valencia de Vigo, no que desde este pasado luns permanecían encerrados un grupo de médicos, como “mostra de boa vontade” da súa intención de negociar, unha intención, reiterou, que a Consellería de Sanidade sempre mantivo.
O responsable sanitario reuniuse onte de forma telemática cos xerentes das áreas sanitarias para abordar o impacto da folga de facultativos contra o Estatuto Marco. Este paro sumar, desde esta semana, ao convocado por O’Mega en Atención Primaria (AP), en marcha desde o 2 de marzo.
Ademais dos datos de seguimento, Gómez Caamaño informou do impacto do paro en relación ás consultas suspendidas que este pasado luns en AP foron preto de 4.500.
Se se ten en conta a repercusión en todos os niveis asistenciais do Sergas desde o inicio das folgas en decembro, a cifra ascende a 188.645 actos suspendidos entre consultas de AP, de atención especializada, cirurxías e probas complementarias.
Por outra banda, o conselleiro confirmou que recibiron o documento enviado por O’Mega coas súas reivindicacións. “Após unha vista por encima, é moi similar ao de novembro.
Co cal, moitas cuestións están xa resoltas ou en vías de resolución”, sinalou, aínda que destacou que o estudarían máis en profundidade.
O sindicato informou de que rexistrara un documento coas súas peticións en resposta ás declaracións de Gómez Caamaño preguntando “que quería negociar exactamente” a central sindical. Precisamente sobre a negociación, o conselleiro mostrouse “realmente optimista” e confirmou que volverán convocar a O’Mega a unha reunión na Consellería, aínda que non confirmou data.
“Esperamos que as persoas designadas polo sindicato para acudir á Consellería veñan cun espírito construtivo, de maneira que a contorna no que se desenvolvan as negociacións estea dominado pola discreción, o respecto e polo compromiso mutuo de chegar a un acordo”, sinalou.
Por iso, solicitou ao sindicato que, “como mostra de boa vontade”, abandonen a ocupación do centro de saúde Olimpia Valencia. En canto á petición de que sexa el o que acuda á reunión, cre que esa “non é a cuestión”, senón “solucionar o problema de AP canto antes”.