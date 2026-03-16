La Xunta elabora una ley para el uso seguro y ético de la IA en la sanidad

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda EFE

La Xunta ha iniciado la elaboración de un proyecto de ley para garantizar “el uso seguro, ético y responsable” de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA), en el sistema público sanitario de Galicia y “reforzar la ciberseguridad en todos los procesos”. En el ámbito sanitario el uso de las nuevas tecnologías “va a aumentar mucho en los próximos años”, dijo ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por lo que el Gobierno gallego quiere establecer “un marco jurídico general” para regularlas “sin impedir ni entorpecer su uso”.

En su comparecencia tras el Consello da Xunta, Rueda destacó que en 2025 se procesaron en Galicia por inteligencia artificial “más de un millón de imágenes” para hacer diagnósticos, y el volumen de citas médicas de atención primaria solicitadas a través de la aplicación del Sergas superó la cifra de nueve millones, tras multiplicarse por cuatro en cinco años.

Lo que será el futuro anteproyecto de Ley de transformación digital del servicio sanitario gallego salió ayer a consulta pública, según informó el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, para recoger aportaciones de todos los implicados, con la previsión de ser aprobado por el Consello da Xunta durante este año, tras lo que se remitirá al Parlamento para su tramitación.

Caamaño situó entre los “puntos fundamentales” el “acceso seguro e interoperable” a los datos clínicos en todos los niveles asistenciales en un “único marco de atención sanitaria digital”, que contemplará las consultas virtuales, la telemedicina, y la monitorización remota de pacientes. El conselleiro recordó que el uso de la inteligencia artificial “es una realidad” tanto en la atención primaria como en los servicios de urgencias, y que se está trabajando para desarrollar este año un algoritmo que detecte de forma precoz la diabetes en sus diferentes fases, lo que posibilitará el registro y la clasificación de más de 20.000 pacientes.

También citó como prioritario “garantizar los derechos digitales de la ciudadanía”, sobre todo eliminando barreras administrativas, y la ciberseguridad y la protección de datos. Con esta futura ley, que prevé la creación de un Consejo asesor de transformación digital, Galicia se sitúa “a la vanguardia” a nivel normativo de las nuevas tecnologías “al servicio de las personas, garantizando la seguridad jurídica y la calidad asistencial”, ha resumido Gómez Caamaño.

Contaminación y deuda

Por otra parte, el Consello da Xunta analizó ayer el último informe anual elaborado por la Consellería de Medio Ambiente sobre la situación acústica en la comunidad, en el que se constata que Galicia consolida la reducción de los niveles de ruido ambiental a los que se expone la población. La evaluación del ruido ambiental en la red autonómica, con diez estaciones de medición, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 refleja que el estado global de la calidad acústica se mantiene aceptable con incluso una ligera mejora en valores históricos de ruido.

De los resultados obtenidos se constata que el tráfico y el ocio nocturno siguen siendo, igual que históricamente, los principales agentes humanos de la contaminación acústica en Galicia.

Otro informe abordado por la Xunta se refiere al endeudamiento de los ayuntamientos gallegos, que se sitúa muy por debajo de la media nacional cualquiera que sea el indicador. La ratio de deuda sobre ingresos corrientes está en Galicia en el 10%, frente al 27% de la media en España.

En términos de deuda per cápita, el endeudamiento es de 110 euros por habitante en Galicia, un 70 por ciento inferior a los 364 euros de la media nacional.

Por otra parte, Rueda rechazó pronunciarse sobre la candidatura del PP para Santiago de Compostela, más allá de decir que el actual portavoz municipal del partido, Borja Verea, le parece “un magnífico candidato” y que considera que “está haciendo las cosas muy bien”. Según manifestó, no es consciente de “haberlo puesto en duda” como candidato en anteriores ocasiones, cuando se limitó a decir que el partido elegiría a los mejores, y ahora va a seguir “sin confirmar a ningún candidato”.