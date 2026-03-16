Fallece el periodista vigués Fernando Franco

Fernando Franco, segundo por la izquierda Xunta de Galicia

Vigo lamenta este lunes el fallecimiento en las últimas horas del periodista Fernando Franco, una referencia en la crónica social y cultural de la ciudad durante muchas décadas vinculado al Faro de Vigo, periódico decano.

Nacido en Vigo en 1951, Fernando Franco ha fallecido en Salamanca a causa de una grave enfermedad poniendo punto final definitivamente a una larga carrera periodística a la que dio continuidad incluso después de su jubilación.

Desde inicios de la década de 1980 vinculado a las páginas del rotativo vigués, las columnas de Fernando Franco fueron durante muchas décadas un reflejo de lo que pasaba en Vigo, lo que contaba siempre con sensibilidad para con sus protagonistas, sentido del humor y amabilidad.