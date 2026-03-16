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Galicia

Fallece el periodista vigués Fernando Franco

Efe
16/03/2026 10:06
Fernando Franco, segundo por la izquierda
Fernando Franco, segundo por la izquierda
Xunta de Galicia
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Vigo lamenta este lunes el fallecimiento en las últimas horas del periodista Fernando Franco, una referencia en la crónica social y cultural de la ciudad durante muchas décadas vinculado al Faro de Vigo, periódico decano.

Nacido en Vigo en 1951, Fernando Franco ha fallecido en Salamanca a causa de una grave enfermedad poniendo punto final definitivamente a una larga carrera periodística a la que dio continuidad incluso después de su jubilación.

Desde inicios de la década de 1980 vinculado a las páginas del rotativo vigués, las columnas de Fernando Franco fueron durante muchas décadas un reflejo de lo que pasaba en Vigo, lo que contaba siempre con sensibilidad para con sus protagonistas, sentido del humor y amabilidad.

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