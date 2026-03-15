Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

O voluntariado de ABANCA e Afundación planta 700 árbores nunha parcela de Quiroga afectada polos incendios

A intervención recupera unha zona de alto valor ecolóxico na Ribeira Sacra que foi duramente castigada polo megaincendio de Larouco en 2025

Redacción
15/03/2026 13:45
Plantación árboles Quiroga
A actividade prolongouse ao longo de toda a mañá
Cedida
Arredor de 50 persoas voluntarias, convocadas por ABANCA e Afundación no marco do seu Plan de Acción contra os Incendios, participaron esta mañá nunha xornada de reforestación en Paradapiñol, no municipio lucense de Quiroga. A actividade, que se prolongou ao longo de toda a mañá, permitiu a plantación de 700 exemplares de especies autóctonas, entre as que destacan castaños, cerdeiras, figueiras, maceiras, pereiras e aciñeiras.

A elección de Quiroga para esta sexta acción de voluntariado do plan contra os incendios responde ao grave impacto que sufriu o municipio durante a onda de lumes de agosto de 2025. Naquel episodio, o megaincendio iniciado en Larouco (Ourense) cruzou o río Sil e alcanzou territorio de Quiroga, afectando a máis de 6.000 hectáreas na zona. O lume non só destruíu vivendas e infraestruturas, senón que provocou un dano ambiental severo na contorna da Serra do Courel, un espazo de enorme biodiversidade onde se perderon bosques de carballos e castiñeiros e alterouse o hábitat de especies como o lobo ibérico ou o corzo.

Plantación Quiroga
Voluntarios que participaron na plantación
Cedida

Coa intervención de hoxe, ABANCA e Afundación reforzan o seu compromiso coa rexeneración dos ecosistemas máis afectados polos incendios. Esta actuación, a primeira de reforestación, súmase ao cinco xa realizadas durante outubro e novembro en Vilamartín de Valdeorras, Manzaneda, o Parque Natural do Invernadoiro e o Monumento Natural Las Medulas, co fin de protexer chans e acuíferos para evitar o arrastre das cinzas cara aos mananciais.Compromiso coas zonas afectadas

O Plan de Acción contra os incendios deseñado polo banco e executado a través da súa Obra Social vai máis aló da recuperación ambiental das zonas máis castigadas. O programa integra tamén un amplo paquete de medidas sociais e económicas, entre as que destacan a doazón dun millón de euros para material de vixilancia e prevención. Neste marco, o banco e a súa Obra Social presentaron en decembro os equipos tecnoloxicamente avanzados que proporcionarán á Xunta de Galicia para reforzar o sistema de vixilancia antiincendios.

O banco tamén activou desde o primeiro momento liñas de financiamento específicas dotadas con 150 millóns de euros para axudar ás familias e empresas damnificadas e está a traballar no desenvolvemento de programas de formación e investigación orientados a mellorar a xestión forestal e a prevención de futuros desastres ambientais.

