Queremos Galego presenta el Protocolo Lingua Vital para frenar la "emergencia lingüística"

La plataforma Queremos Galego ha celebrado este sábado una asamblea en la Praza da Quintana EFE

La plataforma ciudadana Queremos Galego ha celebrado este sábado una asamblea en la compostelana Praza da Quintana en la que presentó las principales conclusiones del denominado Protocolo Lingua Vital con el fin de revertir lo que desde este colectivo califican como "emergencia lingüística".

En la citada plaza, lugar de celebración habitual de los actos de este colectivo en defensa de la lengua propia de Galicia, los portavoces de Queremos Galego llamaron a los asistentes y a la sociedad en general a reaccionar y a asumir la responsabilidad de la que "desertaron" las instituciones.

Con este fin la plataforma ha puesto en marcha el proceso social Lingua Vital con la participación de todas las entidades, colectivos y organizaciones de Galicia que quieren cambiar el rumbo en el uso de la lengua gallega.

A la convocatoria ha acudido la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que en declaraciones a los periodistas reclamó al Ejecutivo gallego un cambio de rumbo "urgente" en sus políticas y la recuperación del consenso porque, afirmó, "nuestro idioma está en una situación crítica tras 17 años con un gobierno del PP que quiere convertirlo en lengua residual".

En línea con el acuerdo social que promueve Queremos Galego, Pontón emplazó al Gobierno autonómico "a recuperar el consenso" a favor del idioma. "Un consenso -dijo- que el PP nunca debió romper" y para el que consideró "imprescindible", en primer lugar, "el cumplimiento del Plan Xeral de Normalización Lingüística, así como la derogación del decreto de la vergüenza, que convierte el gallego en una lengua de segunda".

El portavoz de la plataforma, Marcos Maceira, ha explicado que el protocolo parte de los objetivos fijados por unanimidad en el Plan Xeral de Normalización de la lengua gallega del año 2004 y de acuerdos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos o la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias.

Maceira ha recordado que hace año y medio una encuesta del Instituto Galego de Estatística revelaba que el castellano se consolidaba como el idioma más hablado en Galicia, y afirmó que en todo este tiempo el Gobierno gallego "no solo no hizo nada para revertir la situación de la lengua gallega, sino que hizo fue todo para revertir su oficialidad".

"Nada impedía que la Xunta cumpliese su primera obligación legal que es la de promover la lengua gallega, y contra esto la sociedad no quedó parada ya que era necesario elaborar una alternativa a la situación actual", incidió.

El objetivo de este proceso, según consta en el documento, es evaluar el cumplimiento de los acuerdos, identificar los obstáculos que impidieron su cumplimiento y, finalmente, proponer acciones concretas que comprometan a colectivos sociales e instituciones en su ejecución partiendo de los acuerdos alcanzados.

Para ello, la plataforma estableció grupos de trabajo sectoriales para debatir las propuestas de las diferentes entidades y colectivos participantes. También se convocaron plenarios comarcales de Queremos Galego donde se recogieron aportaciones, que junto a las remitidas online fueron debatidas en los grupos de trabajo e incorporadas al documento final.

"El reto que tenemos ahora es cumplir estas medidas. Nosotros no hacemos como la Xunta, que aprueba un plan como el de 2004 para no aplicarlo. Nuestra intención es que sea la sociedad gallega la protagonista de la reposición de la lengua gallega y de revertir su situación actual, y en eso trabajaremos en los próximos meses", concluyó Maceira.