Máis da metade das axudas a explotacións pola vaga de incendios está en trámite
O PSdeG avisa de que “o gando come todos os días” e a Xunta di que as “singularidades” enlentecen o proceso
O 61,3% das 1.550 solicitudes de axudas a explotacións agrarias, gandeiras e apícolas afectadas polos danos derivados dos incendios forestais da vaga do pasado agosto está en tramitación, isto é, un total de 950. Así o revelou o director xeral de Gandería, Agricultra e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, en comisión parlamentaria a preguntas da deputada do PSdeG Carmen Rodríguez Dacosta, quen advertiu dunha situación “moi complicada” tendo en conta que “o gando come todos os días”.
Pola súa banda, Balseiros argumentou que existen “singularidades que enlentecen estes expedientes”, e así explicou que “a maior parte presentáronse en papel”, o cal “supón un atraso”, e tamén “houbo que requirir a práctica totalidade das solicitudes a pesar da escasa documentación que se pedía”, precisou o director xeral.
Ademais, apuntou que “hai que facer inspeccións de campo nalgúns casos dobremente”, é dicir, primeiro para comprobar que ardeu e despois para comprobar, por exemplo, que se comprou o tractor que resultou danado polo lume.
Neste contexto, o director xeral reivindicou que van xa revisadas 18.577 parcelas. “Parece fácil, pero son 18.577 parcelas!”, exclamou.
O Goberno galego insiste en que “se van pagar todas as indemnizacións que cumpran os requisitos”
En canto aos números, e recalcando que “se van a pagar todas as indemnizacións solicitadas que cumpran os requisitos”, Balseiros informou de que se rexistraron once solicitudes correspondentes á provincia da Coruña, 158 en Lugo, 23 en Pontevedra e 1.358 en Ourense.
Destas 1.550 peticións, “moitas inclúen máis dunha liña de axuda”, segundo indicou, e exemplificouno con quen solicitou por reposición de maquinaria e indemnización por animais mortos ou perda de alimentación. “Moitas solicitudes tamén abarcan varios concellos”, segundo dixo Balseiros.
En canto ao estado de tramitación dos expedientes, sinalou que están en tramitación 950, por 3,69 millóns de euros. Hai, ademais, “70 máis para aprobar” que supoñen uns 0,5 millóns, e aprobados 297 por 1,19 millóns. Mentres, foron xa pagos, dacordo coas cifras deste alto cargo, 233 expedientes, por valor de 1.844.906 euros.
Por provincias, cuantificou en 15 os expedientes aprobados, por uns 48.000 euros; en Lugo son 18, segundo a súa información, por uns 832.000 euros; en Pontevedra 24 por uns 115.000 euros e en Ourense 336 por uns 848.000 euros.
Entre os concellos “con pagos”, que cuantificou en 47, destacou Quiroga, en Lugo.
No peche, e ante as críticas da deputada do PSdeG pola situación “complicada” que viven agricultores e gandeiros á espera destas axudas, o responsable da Consellería do Medio Rural respondeu que “a pesar da urxencia e a emerxencia non se pode obviar a legalidade”, insistiu en que a Xunta de Galicia “foi a primeira en sacar a orde de axudas para paliar os danos” e remitiu á “tardanza” do Goberno central nos seus apoios polos incendios e tamén pola dana.
Protagonistas
Por outra banda, a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, animou aos mozos galegos a converterse en protagonistas da acción climática na comunidade e a involucrarse de forma activa e directa na busca de solucións fronte aos grandes retos ligados ao quecemento global.
Acompañada polo delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo, Javier Arias, a conselleira participou este venres nunha das charlas divulgativas que por segundo curso consecutivo e baixo o paraugas do programa ‘Inspiradores polo clima’ impulsa o seu departamento entre o alumnado galego.
Ángeles Vázquez anima aos mozos galegos a involucrarse na loita contra o cambio climático
Ante medio centenar de estudantes de terceiro da ESO do IES Sanxillao de Lugo, Ángeles Vázquez explicou que Galicia é a comunidade española que máis logrou reducir as emisións contaminantes netas con respecto a 1990 (ano de referencia a nivel mundial en materia climática).
Tamén lles dixo que “segue avanzando cara ao obxectivo de alcanzar a neutralidade climática no horizonte de 2040, compromiso asumido a través da nova lei do clima”.
En todo caso, a responsable autonómica explicou que, para lograr unha comunidade neutra en emisións, puxéronse en marcha iniciativas como a mencionada charla impartida pola directora adxunta do Centro de Investigación Interdisciplinaria en Tecnoloxías Ambientais da USC e un dos fundadores da empresa tecnolóxica 3edata, porque os alumnos de hoxe “serán os profesionais do futuro”.
Nese sentido, Vázquez lembroulles a importancia de que formen parte “do cambio necesario” para alcanzar eses obxectivos.