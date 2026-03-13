Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Abre el plazo para pedir el 'Aval Mozo', que cubre el 20 % de la hipoteca de primera vivienda a menores de 36 años

La conselleira de Vivienda, María Martínez Allegue, anuncia una partida de 5 millones de euros

Ep
13/03/2026 14:00
Aval Mozo
'Aval Mozo' es una línea de ayudas de la Xunta de Galicia destinada a facilitar la emancipación de los menores de 36 años
Xunta de Galicia
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha anunciado este viernes en Ferrol la apertura del plazo para solicitar el 'Aval Mozo', una línea de ayudas de la Xunta de Galicia destinada a facilitar la emancipación de los menores de 36 años mediante la cobertura del 20 % del préstamo hipotecario.

Durante una visita al nuevo hogar de Susana y David, una joven pareja que ha adquirido su primera vivienda gracias a este programa, la conselleira detalló que la convocatoria cuenta con una consignación de 5 millones de euros. "Normalmente las entidades financieras avalan hasta un 80 %; nosotros avalamos el 20% restante para que los jóvenes tengan más facilidades", explicó Martínez Allegue.

La responsable de Vivienda destacó la firma de convenios con entidades como Abanca, Caixa Rural, Banco Sabadell y Unicaja para la gestión de estos avales. Además, subrayó que esta medida es compatible con otras líneas de subvención que la Xunta convocará este mismo trimestre, como las ayudas para la compra de vivienda protegida o en centros históricos, que pueden alcanzar los 20.000 euros.

Exigencia al Gobierno Central

Martínez Allegue aprovechó la visita al barrio de Canido, para lanzar una dura crítica a la administración estatal. "Exigimos al Gobierno central responsabilidad. El Plan Estatal de Vivienda debería estar operativo desde el 1 de enero de 2026 y aún no sabemos nada", denunció la conselleira, instando a su aprobación inmediata para que las comunidades autónomas puedan activar los fondos dependientes del Estado.

En contraste, defendió que la Xunta ya tiene en marcha sus líneas propias, como el programa 'Fogar Vivo', las ayudas para reformas en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y el mencionado 'Aval Mozo'.

A preguntas de los medios sobre el desarrollo urbanístico en la zona de O Bertón (Ferrol), la conselleira ratificó el compromiso de la Xunta con la vivienda pública. Actualmente, se encuentran en ejecución dos proyectos que suman 24 viviendas, mientras que otros tres están en fase de licitación.

"Nuestro reto es que en el año 2028 tengamos 4.000 nuevas viviendas de promoción pública distribuidas por toda Galicia", concluyó Martínez Allegue, reafirmando que Ferrol será una pieza clave en esta estrategia habitacional.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Presentación del festival ExpoRock, en ExpoCoruña

ExpoRock reunirá a más de 3.500 personas este sábado en ExpoCoruña
Óscar Ulla
Presentación de la campaña "Pronúnciate", del BNG

O BNG insta a máis de 9.000 coruñeses a cambiar os seus apelidos
Andrea López Ramos
Francisca Cadenas

El hermano menor de los detenidos en Hornachos confiesa el crimen de Francisca Cadenas
EFE
Público en las jornadas Lo que de Verdad Importa en Palexco

Lo Que De Verdad Importa lleva a A Coruña la difusión de valores entre los jóvenes
Redacción