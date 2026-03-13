Abre el plazo para pedir el 'Aval Mozo', que cubre el 20 % de la hipoteca de primera vivienda a menores de 36 años

'Aval Mozo' es una línea de ayudas de la Xunta de Galicia destinada a facilitar la emancipación de los menores de 36 años Xunta de Galicia

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha anunciado este viernes en Ferrol la apertura del plazo para solicitar el 'Aval Mozo', una línea de ayudas de la Xunta de Galicia destinada a facilitar la emancipación de los menores de 36 años mediante la cobertura del 20 % del préstamo hipotecario.

Durante una visita al nuevo hogar de Susana y David, una joven pareja que ha adquirido su primera vivienda gracias a este programa, la conselleira detalló que la convocatoria cuenta con una consignación de 5 millones de euros. "Normalmente las entidades financieras avalan hasta un 80 %; nosotros avalamos el 20% restante para que los jóvenes tengan más facilidades", explicó Martínez Allegue.

La responsable de Vivienda destacó la firma de convenios con entidades como Abanca, Caixa Rural, Banco Sabadell y Unicaja para la gestión de estos avales. Además, subrayó que esta medida es compatible con otras líneas de subvención que la Xunta convocará este mismo trimestre, como las ayudas para la compra de vivienda protegida o en centros históricos, que pueden alcanzar los 20.000 euros.

Exigencia al Gobierno Central

Martínez Allegue aprovechó la visita al barrio de Canido, para lanzar una dura crítica a la administración estatal. "Exigimos al Gobierno central responsabilidad. El Plan Estatal de Vivienda debería estar operativo desde el 1 de enero de 2026 y aún no sabemos nada", denunció la conselleira, instando a su aprobación inmediata para que las comunidades autónomas puedan activar los fondos dependientes del Estado.

En contraste, defendió que la Xunta ya tiene en marcha sus líneas propias, como el programa 'Fogar Vivo', las ayudas para reformas en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y el mencionado 'Aval Mozo'.

A preguntas de los medios sobre el desarrollo urbanístico en la zona de O Bertón (Ferrol), la conselleira ratificó el compromiso de la Xunta con la vivienda pública. Actualmente, se encuentran en ejecución dos proyectos que suman 24 viviendas, mientras que otros tres están en fase de licitación.

"Nuestro reto es que en el año 2028 tengamos 4.000 nuevas viviendas de promoción pública distribuidas por toda Galicia", concluyó Martínez Allegue, reafirmando que Ferrol será una pieza clave en esta estrategia habitacional.