Galicia

Rueda pide al Gobierno reunir a las CCAA para coordinar medidas por la guerra en Irán

Efe
12/03/2026 13:56
Alfonso Rueda con la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue
EFE
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha pedido este jueves al Gobierno que reúna a las comunidades autónomas para coordinar y consensuar medidas que palíen los efectos de la guerra en Irán.

Rueda se suma de este modo a otros presidentes, como los de Canarias y País Vasco, que han pedido en una carta conjunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria urgente de una Conferencia de Presidentes u otro órgano similar para tratar este tema.

En declaraciones a los medios, tras participar en un acto en Santiago de Compostela, ha destacado que ya al tratarse de un conflicto internacional "quien tiene que llevar la voz cantante, la coordinación, son los gobiernos de cada país".

"Por eso celebro que el Gobierno de nuestro país se empiece a mover. Hoy va a tener una reunión (con empresarios) y espero que el siguiente paso, que debería ser inmediato, sea reunirse con las comunidades autónomas, que somos las que tenemos información sobre el terreno y ver qué podemos hacer", ha dicho Rueda.

En su intervención ha opinado que las medidas de carácter fiscal "pueden ser las más efectivas", ya que muchos países ya las están implantando, si bien esa medida también afectaría a las autonomías, ya que les corresponde una parte de esa recaudación.

En cualquier caso, Rueda ha señalado que si se prolonga el conflicto alguna medida habrá que tomar, y ha recordado que la Xunta ya actuó tras el inicio de la guerra en Ucrania, hace cuatro años, debido al alza de precios y al impacto en muchos contratos.

"Tomamos medidas de ajuste que, por cierto, nos fueron impugnadas por el Gobierno y después las adoptaron ellos, pero en aquel momento no quisieron tomarlas porque dijeron que había que tomarlas conjuntamente. Me parece muy bien. A ver si entienden que hay que actuar coordinadamente y enseguida nos llaman para consensuar y entre todos empujar las medidas que sean necesarias", ha concluido.

