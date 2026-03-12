Rueda considera “clave” a industrialización para axilizar a vivenda pública
O presidente galego reitera o compromiso do seu Executivo co sector ao que erixe no seu “aliado”
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reivindicou este xoves a industrialización como a “ferramenta clave” para dar resposta ao reto de construír máis vivenda pública, axudando a paliar un dos grandes retos do sector como é a falta de man de obra especializada e permitindo reducir prazos e riscos nun momento de alta demanda habitacional, así como modernizar o sector.
“Galicia constrúe e constrúe moi ben. Imos apostar moi seriamente polas técnicas industrializadas para garantir maior axilidade sen diminuír a calidade, e o mundo da construción, no futuro, probablemente vaia por aí. A min gustaríame pensar que niso tamén seriamos pioneiros”, argumentou Rueda.
O mandatario trasladouno deste xeito durante a inauguración da segunda edición do ‘GaliBuild Meeting’, un encontro organizado pola Fundación Galicia Constrúe, Agrupación industrial dá Construción en Santiago de Compostela, no que tamén estivo presente a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.
Un fito en 2026
Rueda incidiu en que neste mesmo 2026 marcará un fito coa licitación de 392 vivendas de promoción pública mediante técnicas industrializadas, o que supón un investimento de 74,4 millóns de euros.
Estas cifras forman parte dun plan máis amplo que contempla licitar case 2.700 vivendas este ano cun orzamento global de preto de 500 millóns de euros.
Alfonso Rueda resaltou que a industrialización permite construír fogares con maior calidade, previsión e eficiencia, polo que este modelo fai máis manexable unha carteira intensa de obra nova e suple esa mencionada falta de man de obra, ao trasladar o traballo da planta ou taller directamente á obra.
Neste sentido, na súa intervención, o mandatario autonómico lembrou que facilitar o acceso á vivenda é unha prioridade para a Xunta, resaltando que en Galicia “constrúese moito ultimamente, e constrúese ben, con sentidiño: querendo facer as cousas ben e pensando para que é cada obra”.
Folla de roteiro clara
Respecto diso, Rueda insistiu que o Goberno autonómico conta cunha folla de roteiro clara, planificada e con recursos que se plasma no ‘II Pacto dá Vivenda’, dotado con 2.000 millóns de euros ata 2030.
O obxectivo é chegar ás 10.000 vivendas públicas e promover o acceso a un fogar a través de axudas á rehabilitación, o desenvolvemento de chan residencial ou con medidas para colectivos vulnerables como a mocidade.
O presidente do Goberno galego puxo en valor o papel da Agrupación industrial da Construción de Galicia neste reto, ao que cualificou de “socio estratéxico” para profesionalizar o sector e afrontar desafíos como a falta de man de obra cualificada. Tamén aludiu ao “problema do absentismo”, que asegurou que a Xunta, como “primeira empresa” de Galicia, tamén “coñece ben”.
“Sabemos o que é e as consecuencias de porcentaxes que se achega aos dous díxitos nalgúns ámbitos, cando non o exceden”, reflexionou, antes de recalcar que o seu Goberno está disposto a afrontalo “de forma valente e sen demagoxias”.
“A construción é un aliado fundamental para nós, porque temos uns obxectivos de goberno que queremos cumprir. E moitos, os principais, teñen que ver con esta actividade. E as administracións non construímos. Poñemos os medios e os recursos, e tamén facilitamos os trámites para que outros poidan facelo”, destacou Rueda.
Neste sentido, lembrou que a Xunta e a Agrupación industrial traballan da man na elaboración do Plan Director da Industria da Construción, que se prevé aprobar ao longo deste ano.
Tamén subliñou o presidente da Xunta que os compromisos en materia vivenda analizáronse previamente co sector para ver se eran factibles. “E dixéstesnos que si”, remarcou.
Durante a súa intervención no encontro, Rueda remarcou tamén nunha idea que lanzou xa nas últimas semanas co foco posto no Goberno central, presidido por Pedro Sánchez: “hai que conservar” as infraestruturas que xa están construídas.
“Algúns se esquecen de que hai que conservar o que xa está feito. De nada vale seguir tirando millas se se che esquece que o que tes hai que reparalo e conservalo. Se hai que facer unha estrada menos á conta de conservar as que xa hai a xente vai entender. O que non entende é que non se conserven as que xa hai”, resolveu o presidente de Galicia.
Blanco destaca o papel dos concellos no acceso aos pisos
O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, destacou en Vilalba o papel dos concellos e a colaboración do Goberno central para ampliar a vivenda social na comunidade.
Blanco visitou o proxecto do Concello de Vilalba para rehabilitar e destinar a vivenda de alugueiro social as antigas casas dos mestres.
No acto, o delegado sinalou que “dous de cada tres euros que se invisten en políticas públicas de vivenda en Galicia proceden do Goberno de Pedro Sánchez”, “sendo o artífice do cambio que vivirá a comunidade, apostando pola social e accesible”.
Para facelo, Blanco incidiu en que o Ministerio de Vivenda mobilizou máis de 530 millóns de euros nos últimos anos, que permiten construír 1.500 para alugueiro accesible e rehabilitar máis de 18.000 en Galicia e animou á Xunta a seguir o exemplo e asumir “un maior compromiso”.