La mitad de los trasplantes que se realizaron en Galicia en 2025 fueron de riñón

La mitad de los trasplantes (429) que se realizaron en Galicia en 2025 fueron de riñón (229). Además, 22 de estas intervenciones de trasplantes fueron de donante vivo.

Así lo ha destacado la Axencia de Doazón de Órganos en un comunicado emitido con motivo del Día Internacional del Riñón. Apuntan también que desde el inicio del programa de trasplantes en Galicia en el año 1981, se han realizado un total de 5.389 trasplantes de riñón.

La necesidad de cuidar los riñones es el tema central de la campaña 'Salud renal para todos: cuidando a la gente, protegiendo el planeta', que intenta concienciar sobre la importancia de mantener hábitos de vida saludables, así como por de manifiesto como las negativas consecuencias derivadas del cambio climático pueden agravar los riesgos de enfermedad renal crónica.

La campaña destaca que los riesgos relacionados con el clima, como la contaminación atmosférica, el estrés térmico, la deshidratación y los fenómenos meteorológicos extremos, agravan los riesgos de enfermedad renal crónica y aceleran su progresión.

La agencia, como organismo responsable de la donación y trasplante de órganos en Galicia, se suma a esta conmemoración con un evento organizado por la Asociación de Donantes y Receptores de Órganos de Vigo (ADROVI), la Hermandad de Donantes de Sangre de Vigo y ALCER Pontevedra.

El acto, que se celebrará en el Centro Comercial Vialia de Vigo, consistirá en la instalación de una mesa informativa y una charla relacionada con el cuidado de los riñones impartida por nefrólogos especialistas en el cuidado de nuestros riñones. Además, ADOS desplazará una unidad móvil hasta la plaza pública del Centro Comercial que atenderá a los donantes de las 09:30 a las 14:30 horas.

Jornada divulgativa en el Lucus Augusti

Por otra parte, la secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, ha reivindicado la atención que desde el Sergas se presta a la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad renal durante la jornada divulgativa, celebrada en la biblioteca del Hospital Universitario Lucus Augusti.

En su intervención en el acto, ha destacado la relevancia de las asociaciones de pacientes. "Sois un actor fundamental que nos permite conocer las necesidades de los pacientes y vuestra visión resulta inestimable para ser conscientes de todas esas variables que quedan fuera de la historia clínica pero que inciden de forma importante en vuestro bienestar", ha subrayado Natalia Lobato.

En lo referente a la detección temprana de la enfermedad renal, Natalia Lobato ha trasladado que el Sergas trabaja para extender el proyecto Galión, un procedimiento que permite, tanto identificar a los pacientes que ya presentan la enfermedad renal de forma precoz, como aquellos que tienen riesgo de padecerla.