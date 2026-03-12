Fallece Antón Louro, una de las figuras clave del PSdeG

Antón Louro

Antón Louro, una de las figuras clave en el PSOE gallego, ha fallecido esta madrugada en Pontevedra a los 73 años.

Louro, que había dejado la primera línea política en 2015, llegó a ser secretario de organización del PSdeG y su trabajo fue clave para la victoria electoral que aupó a Emilio Pérez Touriño a la presidencia de la Xunta de Galicia en el año 2005.

Nacido en Lira (Carnota) en 1952, era licenciado en Químicas por la Universidad de Santiago y trabajó como profesor de instituto hasta que dio el salto a la política.

Tras ser concejal en Pontevedra, entre otras responsabilidades públicas, fue diputado en el Parlamento gallego entre los años 1997 y 2004.

Fue entonces cuando renunció al cargo para encabezar la candidatura del PSOE al Congreso por Pontevedra, responsabilidad que mantuvo hasta que en 2009 fue nombrado delegado del Gobierno en Galicia.

Ya entonces había regresado también a la política local en Pontevedra.

En 2007 fue el número 2 de la candidatura encabezada por Teresa Casal y fue el candidato propuesto por el PSOE para presidir la Diputación de Pontevedra, de la que se quedó muy cerca.

En 2011, los socialistas le eligieron para encabezar la candidatura a la Alcaldía de Pontevedra y, como los cuatro años anteriores, formó parte del gobierno municipal, en esta última etapa ya como teniente de alcalde y responsable del área de urbanismo.

A final de ese mandato, en mayo de 2015, decidió abandonar la primera línea política.

El socialismo gallego llora su muerte

La muerte de Antón Louro ha provocado una oleada de muestras de condolencias en la política autonómica.

El secretario general del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, ha destacado que con Louro se marcha un "socialista de raza" que ayudó a escribir las "mejores páginas" del socialismo gallego reciente.

Su trabajo, añade Gómez Besteiro, "ayudó a transformar Galicia desde todos los ámbitos" y fue clave para que los socialistas llegaran a gobernar entre 2005 y 2009.

"Los que hemos tenido la suerte de conocerle sabemos de su personalidad, de su sentido del humor y de esa serenidad que hacía todo más fácil", ha sostenido el dirigente del PSdeG a través de un mensaje en la red social X.

Con "honda tristeza", por su parte, se ha despedido de Antón Louro, también en X, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que ha recordado que su compañero fue un "referente" dentro del socialismo gallego.

Blanco ha subrayado que Louro fue un servidor público "incansable" y que siempre se mostró "comprometido" con el país, con el progreso y con el bienestar de los gallegos.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Diputación de A Coruña y exlíder del PSdeG, Valentín González Formoso, que ha afirmado que fue una "figura clave" en el socialismo gallego y un servidor público "siempre comprometido" con Galicia.