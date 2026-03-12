Mi cuenta

Galicia

Detenidas tres personas por la agresión homófoba a un joven en el centro de Pontevedra

Ep
12/03/2026 13:51
La Policía Nacional ha detenido a tres personas por su presunta implicación en la agresión homófoba a un joven ocurrida en la madrugada del pasado domingo en el centro de Pontevedra. Así lo ha informado este miércoles el subdelegado del Gobierno en la provincia, Abel Losada.

Según ha explicado Losada, los arrestados son el supuesto autor material de la agresión y otras dos personas que habrían colaborado "en diverso grado" en los hechos. Los tres detenidos pasarán a disposición judicial este mismo jueves. Con estas detenciones, ha señalado, el caso queda "en principio resuelto".

La agresión se produjo alrededor de las 8:45 horas del domingo frente a un establecimiento de hostelería situado en la calle Doña Teresa, en pleno casco histórico de Pontevedra. De acuerdo con la denuncia presentada, la víctima se encontraba en la zona junto a una acompañante cuando un grupo de jóvenes, de unos 20 años, comenzó a increparlos presuntamente con insultos relacionados con su orientación sexual.

La testigo relató en un vídeo difundido en redes sociales que ambos estaban "tranquilamente, sin molestar a nadie" cuando comenzaron los insultos. Según su versión, los jóvenes les exigieron que abandonasen el lugar y la situación fue derivando en una actitud "cada vez más agresiva y claramente homófoba".

Ante la escalada de tensión, la mujer decidió no responder a las provocaciones y aconsejó a su amigo que se marchara, mientras comenzaba a grabar lo ocurrido con su teléfono móvil. Siempre según su relato, varios de los jóvenes corrieron entonces tras la víctima y la golpearon hasta tirarla al suelo, causándole una fractura nasal.

El subdelegado del Gobierno expresó su deseo de que "todo el peso de la ley" recaiga sobre los responsables, siempre "respetando la presunción de inocencia y el resultado del procedimiento judicial que ahora se inicia". Losada ha calificado el odio como "un problema gravísimo en nuestra sociedad" y ha afirmado que la violencia contra personas por su orientación sexual resulta "intolerable, rancia, zafia y condenable, no solo penal sino también socialmente".

En este sentido, ha subrayado que la sociedad debe rechazar y castigar este tipo de comportamientos y también reprobar a quienes "alientan o disculpan" la violencia contra el colectivo LGTBI.

El subdelegado ha recordado además que Pontevedra es "una ciudad extraordinariamente segura", aunque ha reconocido que, incluso en entornos tranquilos, pueden producirse "hechos puntuales que alteran la convivencia". Por último, ha trasladado su "solidaridad y simpatía" a la persona agredida y a su entorno, y ha agradecido el trabajo de la comisaría de la Policía Nacional en la ciudad, que actuó con "prontitud y eficacia", según ha destacado.

