El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Los automovilistas gallegos pagarán este año a los ayuntamientos más de 186 millones de euros por el IVTM

Un estudio de una entidad en defensa de los conductores alerta de las grandes diferencias de fiscalidad

Ep
11/03/2026 23:59
Un coche circula por una carretera
Un coche circula por una carretera
Archivo El Ideal Gallego
Los propietarios de un vehículo en Galicia estarán obligados a pagar este año a los ayuntamientos 186 millones de euros por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), según el estudio realizado por la asociación de defensa del conductor Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Esta entidad advierte de las “grandes diferencias” de fiscalidad que existen en los municipios españoles respecto del IVTM y avisa de la existencia de “auténticos paraísos fiscales”.

Creado en España hace 36 años en sustitución del impuesto de circulación de vehículos, este impuesto genera unos ingresos anuales de en torno a los 3.000 millones de euros a las haciendas locales.

Potencia

El impuesto se paga en función de la potencia fiscal del vehículo, en el caso de turismos; en función de la cilindrada, en el caso de las motos; y el peso y número de asientos, en el caso de los camiones y autobuses, respectivamente, de acuerdo con una tarifa mínima establecida para todo el territorio, a excepción de País Vasco y Navarra. Dentro de Galicia, un mismo coche es un 12,1% más caro en A Coruña que en Pontevedra: 62,62 euros frente a 55,85 euros, según advierte el estudio.

De hecho, entre las capitales que entiende que podrían considerarse “un paraíso fiscal” sitúa a Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Ceuta, Zamora, Palencia, Badajoz y Cáceres. 

