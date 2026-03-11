La Xunta defiende su modelo de repotenciación eólica obligatoria

Lorenzana responde a una pregunta oral en el Parlamento gallego EP

La Xunta, a través de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, defendió el modelo de repotenciación eólica obligatoria frente al plan del Gobierno de “subvencionarla” y acusó a los socialistas de ser “amigos de las eléctricas”. En una pregunta oral en la Cámara en la sesión de control al Ejecutivo de Alfonso Rueda, la diputada del PSdeG, Patricia Iglesias, exigió al Gobierno autonómico planificación en este ámbito ante una situación de “inseguridad jurídica”. En su respuesta, Lorenzana cuestionó a los socialistas si “están a favor de proteger los intereses de las eléctricas” o si, por el contrario, “están a favor de la ciudadanía y de abaratar la energía”.

Según expuso la conselleira, la repotenciación autonómica permite incrementar la producción y reducir en un 80% el número de molinos. “¿Cuál es el problema? El único es que lo impulsó un gobierno del PP y no se les ocurrió a ustedes”, reprochó. También negó que exista inseguridad jurídica, poniendo como ejemplo la ley de beneficios y un plan sectorial eólico en tramitación. Mientras, insistió en que seguirán “trabajando para tener más energía en Galicia y con menor impacto en el territorio”.

Por su parte, en su siguiente turno, Iglesias esgrimió que los modelos del Gobierno central y de la Xunta “son bien diferentes”, subrayando que el Estado aprobó una hoja de ruta para repotenciar los parques y el reciclaje de las máquinas que se van a sustituir frente a un modelo de “imposición e improvisación”. “Sabe que de los parques suspendidos, cerca de 100 no se van a autorizar, por eso sacaron la repotenciación”, relató. Del mismo modo, Iglesias lamentó que fruto de la repotenciación “va a caer el canon eólico en un 60%, por lo que los ayuntamientos van a perder ingresos mientras la Consellería mira para otro lado”.

En la réplica, María Jesús Lorenzana insistió en que con la intervención de la diputada socialista “queda claro que está a favor de las eléctricas” y los acusó de “no atreverse a enfrentarse a ellas”. En este punto, criticó que el plan del Gobierno pasa por subvencionar las repotenciaciones eólicas ante la “bajísima” ejecución de los fondos europeos para “disimular”.

Ayudas agrarias

El diputado del BNG, Secundino Fernández, acusó a la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, de una actuación negligente en la tramitación de ayudas a la incorporación y de planes de mejora para personas jóvenes en el sector agrario, sobre las que recogió diferentes retrasos en su convocatoria y resolución.

En su defensa la responsable autonómica defendió la gestión realizada por su departamento y aseguró que el trámite cuenta “con una carga administrativa elevada”: “Hablar de retraso injustificado es simplemente no tener en cuenta la realidad normativa y técnica a la que nuestros técnicos se tienen que enfrentar todos los días”, dijo.

El nacionalista criticó que la resolución de las ayudas de 2024 no se publicasen hasta el pasado febrero y que las de 2025, que cree que se convocaron con un “retraso injustificado”, no se hayan resuelto todavía. También afeó que Rueda anunciase recientemente una nueva convocatoria (ya publicada) sin mencionar que no se había resuelto la anterior.

“Si estuviéramos en un país con un gobierno con mínimo interés por el sector agroganadero, usted (María José Gómez) tendría que ser enviada a su casa. Tendría que ser cesada fulminantemente por su inutilidad política”, censuró.

La responsable de Medio Rural solicitó a un diputado nacionalista que no la denigre “por ser mujer”

Para Gómez, por su parte, “las cosas son lo que parecen”. De este modo, indicó que los cambios normativos afectaron a la tramitación y obligaron a adaptar muchas cosas, asegurar que los fondos europeos se asignen bien e incorporar nuevos criterios.

También ironizó con que los diputados del BNG estuvieran “muy decepcionados” con la publicación de la nueva orden y aseguró que las solicitudes sin resolver no quedarían en ese estado. “¿Qué va a hacer la Xunta con los expedientes no resueltos? Pues resolverlos”, apuntó.

Asimismo, la conselleira pidió que, cuando se refiera a ella, la respete y no la insulte: “Últimamente en sus intervenciones se dedica a denigrarme como mujer y es algo que este Parlamento no puede permitir”.

Esta acusación llevó a Fernández a replicar en su siguiente turno: “Si no sabe gestionar, es una inútil política, sea hombre o mujer”.

El diputado también fue reprendido por el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Santalices, que le abroncó tras finalizar su primera intervención por referirse a Rueda como “presidentiño”, un término que ya originó un conflicto durante la anterior jornada de pleno y en el que Fernández se ha reafirmado en siguientes ocasiones.

Sentencia de Altri

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, defendió por su parte que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre la protección de terrenos donde se iba a instalar Altri se refiere únicamente a un documento provisional y que, en cualquier caso, la calificación otorgada permite la implantación de proyectos industriales.

“Aunque no afecta a absolutamente nada, cuando hay una sentencia, la acatamos”, respondió al diputado del BNG, Luis Bará, que trajo esta cuestión al pleno del Parlamento. El nacionalista, que acusó al Gobierno gallego de dar el “cambiazo sin justificarlo”, cree que el fallo judicial supone un “jaque mate” al proyecto e implica que la declaración de impacto ambiental (DIA) es ilegal.

El fallo del TSXG, del 13 de febrero y conocido días después del anuncio del archivo de Altri, dictó que la consellería debía mantener en su estrategia de infraestructura verde la zona de amortiguamiento de la Serra do Careón, que, según expuso la acusación (ejercida por la asociación ecologista Adega), fue suprimida.

Vázquez insistió en el carácter provisional del documento juzgado por el alto tribunal, donde aparecen una serie de elementos que luego podrán formar parte de la infraestructura verde “cuando se haga la declaración formal de la estrategia” y sobre el que “habrá más movimientos”. “No tenemos infraestructura verde, tenemos una estrategia”, recalcó.