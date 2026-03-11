Mi cuenta

Galicia

Investigan a tres personas por extorsionar a un vecino de Ordes al que estafaron 2.100 euros

Ep
11/03/2026 11:10
La Guardia Civil, a través del Equipo de Asesoramiento Prevención y Respuesta contra la Ciberdelincuencia de Milladoiro, ha procedido a la investigación de tres personas por extorsionar a un vecino del municipio coruñés de Ordes mediante llamadas telefónicas.

La operación, denominada 'Damani', se inició tras la denuncia del afectado, que aseguró ser víctima de un hostigamiento continuo a través de llamadas y mensajes intimidatorios recibidos en su teléfono.

Según ha destacado el Instituto Armado en una nota de prensa, en el transcurso de las coacciones, los ciberdelincuentes amenazaron al denunciante y a su entorno familiar directo.

"Como consecuencia del temor fundado por estas represalias", apunta la Guardia Civil, la víctima llegó a realizar diversas transferencias económicas a favor de la trama, alcanzando la cantidad total estafada los 2.100 euros.

Así, mediante el análisis de las evidencias digitales y el rastreo de las comunicaciones, se logró establecer la trazabilidad de los mensajes y los agentes lograron identificar y localizar a los tres implicados.

De este modo, los agentes comprobaron que la red operaba de forma deslocalizada por el territorio nacional, con residencia en las provincias de Barcelona, Toledo y A Coruña, desde donde coordinaban la actividad delictiva del grupo.

Finalmente, a los tres individuos se les imputan presuntos delitos de extorsión y pertenencia a grupo criminal. Las diligencias policiales instruidas han sido puestas a disposición de la sección de guardia del Tribunal de Instancia de Ordes.

