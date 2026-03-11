El cribado de cáncer de mama y colorrectal en Galicia redujo su mortalidad en más del 20 %

Cáncer de colon Cedida

El cribado del cáncer de mama en Galicia permitió reducir la mortalidad en este tumor en más de un 20 % en las mujeres de 50 a 69 años, mientras que el colorrectal muestra una disminución próxima al 21 % en esa misma franja de edad.

Estos resultados han sido desvelados este miércoles por la subdirectora general de Estilos de Vida Saludable de la Consellería de Sanidade, Sagrario Pérez Castellanos, durante un taller sobre detección precoz realizado en Barcelona.

Los programas de cribado de cáncer colorrectal y de mama llevan implantados en el sistema de salud gallego más de dos décadas, lo que permite medir su efecto en la reducción de la mortalidad, en la detección precoz y en la organización de la asistencia sanitaria, según la subdirectora general.

En el transcurso del encuentro, se subrayó la necesidad de evaluar estos programas de una forma integral, incorporando indicadores de impacto asistencial como el volumen de pruebas diagnósticas derivadas del cribado y su repercusión sobre la demanda asistencial tanto en atención primaria como hospitalaria.

Galicia participa además en un proyecto europeo de estratificación del riesgo en cáncer de próstata, en el que el sistema de salud gallego actúa como piloto en condiciones reales de asistencia, con el objetivo de evaluar la viabilidad de modelos de cribado basados en el riesgo individual.

Se está evaluando también, mediante un proyecto piloto, el impacto asistencial de un futuro cribado de cáncer de pulmón.

En este caso, se realizarán pruebas TAC de baja dosis para identificar casos sospechosos y activar las vías rápidas de diagnóstico.

Los expertos participantes en el taller coincidieron en que la incorporación del big data, la inteligencia artificial y las tecnologías ómicas permitirá avanzar hacia modelos de detección precoz más personalizados.

La edad de inicio, la intensidad de las pruebas o el seguimiento podrían adaptarse al riesgo individual de cada persona, "siempre garantizando la equidad y sostenibilidad del sistema de salud público", ha precisado la Consellería.