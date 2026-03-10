La Xunta analiza los avances de sus principales actuaciones en la provincia de A Coruña

Belén do Campo presidió la comisión territorial de la Xunta Xunta

La delegada de la Xunta en la provincia, Belén do Campo, presidió este martes una reunión de la Comisión Territorial de Coordinación, un órgano de trabajo que reúne a responsables de las distintas consellerías para hacer seguimiento de las actuaciones del Gobierno gallego en la provincia.

En el encuentro participó también la secretaria territorial, María Barreiro, junto a directores territoriales de diferentes departamentos autonómicos. Durante la reunión se realizó un balance de los dos primeros meses del año y se analizaron los ámbitos en los que se han producido avances más significativos, especialmente en materia de vivienda, desarrollo de suelo empresarial e inversiones en educación.

Uno de los asuntos abordados fue la nueva Ley de protección de la salud de las personas menores y prevención de las conductas adictivas, que entró en vigor el pasado 7 de marzo. La normativa amplía el marco de actuación para prevenir riesgos entre los menores, incluyendo tanto adicciones con sustancias como otras relacionadas con el juego o las tecnologías, y combina medidas de prevención con control de la oferta.

Impulso a la vivienda pública

En el ámbito de la vivienda, la Xunta destacó el avance de varios proyectos destinados a ampliar el parque público residencial. Entre ellos figura el visto bueno ambiental al Proyecto de Interés Autonómico de Monte Mero, en A Coruña, donde el Instituto Galego da Vivenda e Solo prevé urbanizar suelo para permitir la construcción de alrededor de 4.000 viviendas de protección pública.

Actualmente, en la ciudad coruñesa existen 476 viviendas de promoción pública en distintas fases de tramitación y ejecución: 368 en parcelas propias en el barrio de Xuxán, 101 en terrenos cedidos por el Ayuntamiento y siete incluidas en el programa Rexurbe.

Además, la Xunta informó de la aprobación inicial del PIA de A Baiuca-A Penouqueira, en Arteixo, donde invertirá 2,5 millones de euros en la urbanización del suelo para facilitar la construcción de 160 viviendas. También se ha adjudicado la redacción del proyecto para levantar 17 viviendas públicas en Culleredo y continúan los trabajos vinculados al programa Rexurbe en Betanzos.

Con estas actuaciones, la Xunta busca avanzar en su objetivo de duplicar el parque público de vivienda antes de finales de 2028, hasta alcanzar las 8.000 viviendas públicas en Galicia.

Nuevos parques empresariales

Durante la reunión también se revisaron las actuaciones para ampliar la oferta de suelo industrial en la provincia. Entre ellas figura la tramitación del parque empresarial de Coristanco, cuya primera fase ocupará una superficie de 60.983 metros cuadrados y cuyas obras podrían licitarse en 2027.

Asimismo, continúan avanzando los proyectos de urbanización y expropiación para la ampliación del parque empresarial de Bértoa, en Carballo, una actuación con una inversión prevista de 28,2 millones de euros que permitirá incrementar su superficie en un 51 %. También se ha dado luz verde ambiental al nuevo parque empresarial de Cabana de Bergantiños.

Inversiones en educación

En el ámbito educativo, la reunión sirvió para analizar el avance del Plan de nueva arquitectura pedagógica, con el que la Xunta está modernizando las infraestructuras escolares.

En la ciudad de A Coruña, la Administración autonómica destina 24 millones de euros a cerca de un centenar de obras de rehabilitación y modernización en unos 40 centros educativos. En Santiago de Compostela la inversión supera los 12 millones, mientras que en la Costa da Morte se destinan más de 8 millones a mejorar edificios educativos. En la comarca del Barbanza, por su parte, se ejecutan actuaciones por valor de 8,5 millones.

La reunión también sirvió para hacer seguimiento de las líneas de ayudas abiertas por la Xunta de Galicia en áreas como empleo, medio ambiente, turismo, industria, medio rural, deporte, igualdad o mar, con el objetivo de mejorar su difusión y facilitar que ciudadanos, empresas y entidades de la provincia puedan beneficiarse de ellas.