Galicia

La Xunta inaugura la segunda edición de 'Capitán Mareas', para promover el consumo de pescado entre los niños

Ep
10/03/2026 13:12
Programa Capitán Mareas de la Xunta de Galicia
Programa Capitán Mareas de la Xunta de Galicia
Xunta
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha inaugurado la segunda edición del 'Capitán Marea', el programa educativo que busca fomentar el consumo de productos el mar entre los niños de ocho a 12 años y dar a conocer la actividad pesquera local.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, desde marzo a mayo se impartirán 25 talleres en 13 lonjas, 11 gallegas y dos asturianas. De esta manera, además de la rula de Ribeira, se llevarán a cabo en las de Malpica, Laxe, Burela, Fene, Ferrol, Fisterra, Sada, Baiona, Cangas y en las asturianas de Avilés y Puerto de Vega.

Para el desarrollo de cada acción formativa contarán con la colaboración de los nueve Grupos de Acción Local Participativo (GALP) y de las cofradías correspondientes.

En el marco de ellas, los escolares podrán conocer los testimonios del patrón mayor y mariscadoras que les explicarán su trabajo diario en el mar, las artes de pesca de la zona y las propiedades de los productos de temporada.

También, podrán ver el funcionamiento de una puja, dentro de la visita a la lonja, siendo una de las actividades más destacadas y que más atrae la atención de los escolares.

