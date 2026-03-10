Fabiola García pon en valor o impulso do Goberno galego ao talento feminino
A conselleira de Política Social resalta as medidas “pioneiras” para axudar á visibilización das mulleres
A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, puxo en valor o impulso dado pola Xunta ao talento feminino con medidas “pioneiras” de visibilización como a plataforma ‘Presentes’ ou o programa Galicia Investiga Igualdade.
A conselleira compareceu a petición propia no Pleno do Parlamento para dar conta das medidas coas que Galicia impulsa a igualdade de xénero coincidindo coa recente conmemoración do 8-M e, en particular, para falar da visibilización do talento feminino.
En concreto, García destacou que a Xunta leva anos impulsando medidas como os programas específicos para mellorar a inserción laboral e a empregabilidade das mulleres e o deseño por parte da Xunta da que será a primeira Estratexia de emprego feminino en sectores masculinizados de Galicia e España.
Ademais, lembrou que o Goberno galego impulsa o empredemiento feminino a través do programa ‘Emega’, con máis de 32 millóns investidos nos últimos anos, apoiando a máis de 2.400 proxectos e xerando máis de 4.000 empregos.
O Executivo autonómico realizará unha importante aposta pola conciliación e a corresponsabilidade
No campo educativo, García fixo balance do programa Galicia Investiga Igualdade, unha iniciativa pioneira posta en marcha o ano pasado e que permite que dez estudantes predoctorales leven a cabo investigacións en calquera área de coñecemento con perspectiva de xénero.
O orzamento deste programa é de 1,1 millóns e as áreas de coñecemento destes proxectos son cinco en Artes e Humanidades, tres en Ciencias Sociais e Xurídicas, un en Enxeñería e Arquitectura e outro en Ciencias.
A conselleira tamén explicou que estas medidas irán acompañadas dunha “aposta pola conciliación e a corresponsabilidade”, políticas nas que o investimento previsto superará os 150 millóns.
Plataforma ‘Presentes’
No campo do impulso da visibilización do talento feminino, García destacou a a campaña ‘Máis referentes, máis presentes’ no marco da que se impulsou ‘Presentes’, a plataforma dixital coa maior comunidade de mulleres profesionais de Galicia e de España, e que dá visibilidade ao talento e á experiencia das mulleres profesionais en Galicia.
Esta plataforma nace con máis de 2.000 mulleres profesionais de todas as áreas de coñecemento e con diversidade de traxectorias, para dar visibilidade á experiencia das mulleres profesionais en Galicia.
A conselleira fixo fincapé en que este é un proxecto “que busca ir a máis, fomentando novas oportunidades laborais, formación, diálogo e asesoramento, contribuíndo a construír unha sociedade máis igualitaria”.
Durante o debate, produciuse un intenso cruzamento de acusacións entre os grupos políticos que sacaron a colación distintos casos de vulneración dos dereitos das mulleres, acoso e machismo para afear aos outros as “leccións de feminismo”.
Os grupos do Parlamento cruzan acusacións sacando a relucir distintos casos de acoso e agresión sexual
“O principal bulo é que a esquerda é feminista”, dixo Raquel Arias, que acusou aos socialistas de deixar “na rúa por centos de violadores e acosadores” coa lei do ‘só si é si’ e de que “5.000 mulleres” vítimas de violencia de xénero “estivesen desprotexidas” por empregar “pulseiras baixo custo”, que “sabían que non funcionaban e non dixeron nada”.
Entre os casos que sacou a colación Arias está o do DAO da Policía Nacional, que “debía protexer ás mulleres dos acosadores e resultou ser un presunto maltratador”, os “nomes da contorna e Sánchez que se vincularán para sempre ao consumo de prostitución” ou o caso do expresidente da Deputación de Lugo.
Ademais, Arias afeou ao PSOE que “manteña” a José Tomé “como alcalde de Monforte”. A deputada do BNG Noa Presas advertiu de que as mulleres necesitan “algo máis de propaganda” por parte da Xunta, que considerou “un obstáculo á igualdade”, argumentando que a Consellería de Política Social, xunto coa de Sanidade, “son un exemplo de precariedade laboral das mulleres”.
Ao mesmo tempo, cargou contra as acusacións do PP. “Quen non son exemplo son vostedes, que atacan á única muller portavoz deste Parlamento”, dixo Presas, “na mesma semana na que o PP está a negociar recortes en igualdade en Estremadura” e “unha edil do PP censura unha obra de teatro feminista”.
Desde o PSdeG, Paloma Castro, acusou ao PP de converter a lei de igualdade en “papel mollado” porque “non vai acompañada de vontade política de ferro” para a súa aplicación.
No ámbito galego, Castro acusou á Xunta dunha “mala xestión” dos Centros de Información á Muller (CIM), argumentando que “non existe unha rede pública que dea cobertura a todo o territorio”, especialmente no ámbito rural.
Ademais, cuestionou a utilidade dos CIM móbiles: “Unha vítima non vai á entrar nun furgón rotulado no medio dunha praza”, dixo, reclamando tamén información sobre o Plan Galego contra a Trata, que “leva máis dun ano de atraso desde que caducou o anterior”.