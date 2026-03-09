Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Trasladan al hospital a una menor tras un escape de gas en una vivienda en Foz

Ep
09/03/2026 12:14
Ambulancia del 061-Urxencias Sanitarias de Galicia.URXENCIAS SANITARIAS-06107/07/2023
Ambulancia del 061
EP
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Una menor fue evacuada al hospital de referencia en la pasada noche tras verse afectada por un escape de gas registrado en una vivienda de la localidad lucense de Foz (Lugo).

Fuentes del 112 consultadas han trasladado que el escape se produjo en una vivienda ubicada en la Estrada de Vilaronte.

Hasta el punto se desplazaron efectivos de los bomberos de Barreiros, de la Guardia civil y de Protección Civil.

En el lugar, los bomberos trasladaron que el problema pudo deberse a una mala combustión de un calentador.

La vivienda se ventiló y las personas residentes en ella pudieron retornar, según se informó al servicio autonómico de emergencias.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Íñigo Errejón abandona los juzgados tras declarar

Un juzgado admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual
EFE
La nueva sede del servicio de emergencias está en Morás

Así es el nuevo parque de Bomberos de Arteixo
Redacción
El ideal gallego

La ayuda del Gobierno de 100 euros para comprar gafas o lentillas llega ya a más de 9.500 niños en Galicia
EFE
Momento de la detención de un hombre por tráfico de drogas en A Coruña

La Policía desmantela un punto de venta de cocaína y heroína en la avenida de Finisterre
Redacción